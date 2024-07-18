【加州新聞】不合資格領白卡人士 自動轉到Covered California後需交保費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

去年6月開始，加州政府重新審查俗稱「白卡」的醫療補助計劃MediCal持有人的資格，不符合領取「白卡」的人士，會自動轉到Covered California健保平台提供的保險，如果大家不看信件通知的話，會詫異為什麼會有新的醫療保險，並且需要交保費。

新冠病毒疫情期間，聯邦政府勒令各州不可以審查Medicaid聯邦醫療補助持有人的資格，由於聯邦解除這項限制令，在加州去年6月開始，重新審查1500多萬名俗稱「白卡」的MediCal持有人的收入資格，收入過高的人士會被剔除，不可以繼續接受白卡的醫療福利。

為了確保加州居民不會因此斷了醫療保障，州府通過一項法案，在這過渡期裡面，不符合白卡資格的人士，自動轉到州府的健保交易平台Covered California，分配醫療保險。

Covered California中文發言人呂文昭說：「我們給你的是一個最低價格的健保計劃，如果也許你有糖尿病，有心臟病，你經常需要看醫生，每個計劃都有四個等級，也許你需要經常看醫生，也許你想要一個白金的機會，要看你自己身體的要求。」

呂文昭表示，過去一年的白卡重新審核期，總共有15萬人轉到Covered California獲得健保，其中約8千人是華裔。

呂文昭指出，當局寄信給由白卡轉到加州健保的人士，如果不理會這些信件，就會對於轉換健保計劃的事一頭霧水。

呂文昭說：「從前拿白卡不用付保費，現在怎麼會有新的帳號在加州健保這裡，為什麼，也許你現在有一個Kaiser的保險計劃，為什麼Kaiser要求我每個月付錢，如果你有任何問題的話，搞不清楚的話，一定要看信件的內容。」

呂文昭表示，現在是Covered California的特殊投保時期，如果大家生活出現重大變化，例如結婚、離婚、生小孩，或是搬了家，都可以申請更改健保計劃，而從白卡轉換到加州健保也算是重大變化，從失去白卡福利的第一天開始，有60天時間去轉換醫療保險。

如果大家不滿意Covered California所安排的醫療保險，可以在這段期間更改，詳情可上網http://coveredca.com，或找Covered California認可的保險經紀協助。

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