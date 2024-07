【KTSF】

總統拜登第三度確診COVID新型肺炎。

白宮表示,拜登症狀輕微,總統醫生已經為他開了第一劑Paxlovid藥物,拜登將不會出席原定週三在拉斯維加斯舉行的拉美裔民權組織UNIDOS會議。

拜登目前已返回特拉華州,將繼續履行職責,及進行自我隔離,在離開拉斯維加斯時,拜登向記者表示自己感覺良好。

81歲的拜登已經是第三度確診。

