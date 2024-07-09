【加州新聞】加州SB423法案對於城市興建房屋有何影響（視頻）

July 9, 2024 新聞, 灣區新聞

【KTSF 陳程威報導】

加州SB423法案的內容是什麼？除了舊金山（三藩市）之外，灣區還有什麼城市需要引用這項州法例加快興建房屋的過程？

上個月加州住房部判定，舊金山未達到2023年興建房屋數目的目標，舊金山也因此成為第一個受到加州SB 423法案約束的城市。

由加州參議員威善高提出的SB423法案規定，州內的城市如果未能達到興建房屋數目的目標，就需要受到州法的約束。

如果住宅發展項目之中，最少一成的單位是可負擔房屋，地方政府必須簡化審批程序，包括減省環境評估以及徵詢社區意見，將開發過程大大縮減到幾個月時間。

本台早先就此事尋求加州住房部置評，加州住房部住房政策副主任Megan Kirkeby就表示，對於加州的各個城市建造房屋計劃的中期與末期進行審核，同時對於進展落後的地方必須簡化流程，除了舊金山未能達標之外，加州另外有250多個縣和市達不到建造房屋的預期目標，而需要受到SB423法案的約束。

根據舊金山Business Times的報導，其中包括San Mateo縣、Santa Clara縣和Napa縣，也包括不少城市，例如Cupertino、Saratoga、Palo Alto、Daly City、Atherton和San Mateo等城市。

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