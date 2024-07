【加州新聞】加州SB423法案對於城市興建房屋有何影響（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

加州SB423法案的內容是什麼?除了舊金山(三藩市)之外,灣區還有什麼城市需要引用這項州法例加快興建房屋的過程?

上個月加州住房部判定,舊金山未達到2023年興建房屋數目的目標,舊金山也因此成為第一個受到加州SB 423法案約束的城市。

由加州參議員威善高提出的SB423法案規定,州內的城市如果未能達到興建房屋數目的目標,就需要受到州法的約束。

如果住宅發展項目之中,最少一成的單位是可負擔房屋,地方政府必須簡化審批程序,包括減省環境評估以及徵詢社區意見,將開發過程大大縮減到幾個月時間。

本台早先就此事尋求加州住房部置評,加州住房部住房政策副主任Megan Kirkeby就表示,對於加州的各個城市建造房屋計劃的中期與末期進行審核,同時對於進展落後的地方必須簡化流程,除了舊金山未能達標之外,加州另外有250多個縣和市達不到建造房屋的預期目標,而需要受到SB423法案的約束。

根據舊金山Business Times的報導,其中包括San Mateo縣、Santa Clara縣和Napa縣,也包括不少城市,例如Cupertino、Saratoga、Palo Alto、Daly City、Atherton和San Mateo等城市。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。