【全國新聞】熱浪籠罩美國西岸 有人中暑死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

國家氣象局表示,一場緩慢移動且有機會創紀錄的熱浪正在美國西部擴大,令許多人生活在極度炎熱的天氣,有人中暑死亡。

預計今次持久的熱浪,多處將追平或打破同期高溫紀錄,西海岸大部分地區可能會出現百度的高溫,比平均水平高出華氏15至30度。

俄勒岡州Portland所在的Multnomah縣,日間氣溫超過華氏100度,當局週一表示,縣法醫正在調查四宗疑似與高溫相關的死亡事件,該地區的氣溫在熱浪的影響下仍持續悶熱,當局宣布星期五和星期六錄得三宗死亡報告。

在Portland市這名居民和她的狗去了當地的避暑中心乘涼。

Gresham居民Sherri Thompson說:「來這裡避暑,這裡對任何人來說都太熱了,你知道我的狗,她也需要在這裡。」

而拉斯維加斯在星期日氣溫達到華氏120度,破了當地的高溫記錄,預計直到星期五,氣溫會保持在115至120度。

拉斯維加斯居民Buck說:「盡量在陰涼處,不要出外行走,因為很多人可能會暈倒,保持足夠的水分。」

在華盛頓州很多人去五金店購買風扇或冷氣機,西雅圖市Ace五金店裡面,攜帶式冷氣機和風扇十分搶手。

Ace Hardware副經理Tim Clark說:「多喝水,保持水分,並得買一把風扇,拿個風扇降溫吧。」

死亡谷(Death Valley)週末氣溫高達華氏129度,打破同期高溫紀錄,一個遊客中暑死亡,另一個人需要留醫,預測當地週二和週三最高氣溫達到華氏128度。

