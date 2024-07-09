【全國新聞】熱浪籠罩美國西岸 有人中暑死亡

July 9, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

國家氣象局表示，一場緩慢移動且有機會創紀錄的熱浪正在美國西部擴大，令許多人生活在極度炎熱的天氣，有人中暑死亡。

預計今次持久的熱浪，多處將追平或打破同期高溫紀錄，西海岸大部分地區可能會出現百度的高溫，比平均水平高出華氏15至30度。

俄勒岡州Portland所在的Multnomah縣，日間氣溫超過華氏100度，當局週一表示，縣法醫正在調查四宗疑似與高溫相關的死亡事件，該地區的氣溫在熱浪的影響下仍持續悶熱，當局宣布星期五和星期六錄得三宗死亡報告。

在Portland市這名居民和她的狗去了當地的避暑中心乘涼。

Gresham居民Sherri Thompson說：「來這裡避暑，這裡對任何人來說都太熱了，你知道我的狗，她也需要在這裡。」

而拉斯維加斯在星期日氣溫達到華氏120度，破了當地的高溫記錄，預計直到星期五，氣溫會保持在115至120度。

拉斯維加斯居民Buck說：「盡量在陰涼處，不要出外行走，因為很多人可能會暈倒，保持足夠的水分。」

在華盛頓州很多人去五金店購買風扇或冷氣機，西雅圖市Ace五金店裡面，攜帶式冷氣機和風扇十分搶手。

Ace Hardware副經理Tim Clark說：「多喝水，保持水分，並得買一把風扇，拿個風扇降溫吧。」

死亡谷（Death Valley）週末氣溫高達華氏129度，打破同期高溫紀錄，一個遊客中暑死亡，另一個人需要留醫，預測當地週二和週三最高氣溫達到華氏128度。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*