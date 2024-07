【灣區新聞】有房地產開發商擬引用加州SB423法案 在舊金山興建23層住房大廈（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

有房地產開發商向舊金山規劃部門提出意向書,希望能夠使用最新的加州SB423法案,在Castro區附近興建23層的住宅高樓大廈,各方反應不一。

舊金山本地建商Keller Grover Properties LLC日前向舊金山規劃部門提出意向書,希望能夠使用最新的SB423法案進行發展計劃。

舊金山Business Times的報導指出,這棟申請的建案位於Market街1965號,佔地0.4英畝,由位於Market Street和Duboce Avenue東南角四塊相鄰的土地組成,目前是地面停車場和商業建築,發展商早先原本計劃建築8層高的樓宇,現在表示,希望運用SB423法案興建23層的高樓大廈。

有200個住宅單位,其中28個是可負擔住宅。

早在上月底加州住房部表示,舊金山並未達到2023年的建屋指標,而舊金山也因此將成為第一個受到加州SB 423法案約束的城市,採取精簡的審批過程,由原本需時約兩年,縮減到幾個月時間。

本台電話採訪了舊金山前規劃委員Dennis Richards,他表示,在SB423通過前,開發商需要跟社區成員進行溝通協商,過程雖然費時,但是可以確保附近的居民對於開發計劃擁有發言權,而在新規下,由於該計劃滿足了SB423的相關條件,該計劃將會有可能快速獲得審批。

Richards說:「在SB423新規之下,將不會通知鄰居,不需要召開社區會議來獲取意見。沒有環境評估,沒有公開聽證會,(過去)),我們有優秀的開發商,坐下來聽取社區的意見,並不是說他們一直都會接受反饋,但他們收取了足夠的反饋,開發人員來找我們說,好吧,來自社區的反饋,實際上使項目變得更好,因此,社區參與有如此多的面向,我認為用犧牲公眾參與,來加速了審批的速度。」

本台也就Market街1965號開發案,尋求市長跟提出SB423法案的州參議員威善高尋求置評,威善高和布里德分別透過書面回覆記者詢問。

布里德表示,如果沒有安全且負擔得起的住所,那些最需要幫助的人就無法安居,這就是布里德市長支持簡化Market街1965等項目的原因,這些項目為我們的交通和商業走廊帶來了急需的住房。

威善高則表示,舊金山面臨嚴重的住房短缺,需要更快地建造更多住房,SB423通過加快新房審批速度,改變了遊戲規則。,這個項目和其他類似項目,將幫助人擺脫住房困境,讓人們更容易找到並負擔得起住房。

如果發展商正式向市府提交發展計劃的申請,Market街1965號將會是舊金山第一個引用SB423法案的發展計劃,市議會主席佩斯金接受記者電話採訪時表示,SB423會建造更多的住房,但不是更多的可負擔住房。

