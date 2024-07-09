【全國新聞】國慶長週末芝加哥發生多宗槍擊案 19死百人傷

【KTSF 張擎鳳報導】

在國慶節長週末期間，芝加哥發生多宗大規模槍擊案，導致19人死亡100人受傷，死者中包括婦孺。

芝加哥警察局長表示，由7月4日國慶至週日的4日內，犯罪率上升，參與慶祝活動的民眾大多飲了酒，有時他們因一些小事發生爭執，然後爭執演變成衝突，有人開槍導致悲劇發生，四日共有19人死亡100人受傷。

其中一宗大規模槍擊案在Greater Grand Crossing社區發生，一名8歲男童Bryson Orr和他的媽媽，以及一名女性親人中槍身亡，另外有兩名兒童情況危殆。

芝加哥警察局長Larry Snelling說：「我們真的要停下來想一想槍手的思維模式，向一名小孩，無助的小童，手無寸鐵的媽媽開槍後，還覺得可以如常過日子，我們必須把這種人關起來。」

對於在國慶長週末期間發生多宗大規模槍擊案，芝加哥表示，必須掃蕩非法槍械。

芝加哥市長Brandon Johnson說：「現在我們的街道上充斥非法槍械，在芝加哥取得非法槍械太容易了，這必須改變。」

上年國慶長週末期間，芝加哥因暴力事件有60人受傷，11人死亡，今年的傷亡人數上升近一倍。

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