【全國新聞】國慶長週末芝加哥發生多宗槍擊案 19死百人傷

【KTSF 張擎鳳報導】

在國慶節長週末期間,芝加哥發生多宗大規模槍擊案,導致19人死亡100人受傷,死者中包括婦孺。

芝加哥警察局長表示,由7月4日國慶至週日的4日內,犯罪率上升,參與慶祝活動的民眾大多飲了酒,有時他們因一些小事發生爭執,然後爭執演變成衝突,有人開槍導致悲劇發生,四日共有19人死亡100人受傷。

其中一宗大規模槍擊案在Greater Grand Crossing社區發生,一名8歲男童Bryson Orr和他的媽媽,以及一名女性親人中槍身亡,另外有兩名兒童情況危殆。

芝加哥警察局長Larry Snelling說:「我們真的要停下來想一想槍手的思維模式,向一名小孩,無助的小童,手無寸鐵的媽媽開槍後,還覺得可以如常過日子,我們必須把這種人關起來。」

對於在國慶長週末期間發生多宗大規模槍擊案,芝加哥表示,必須掃蕩非法槍械。

芝加哥市長Brandon Johnson說:「現在我們的街道上充斥非法槍械,在芝加哥取得非法槍械太容易了,這必須改變。」

上年國慶長週末期間,芝加哥因暴力事件有60人受傷,11人死亡,今年的傷亡人數上升近一倍。

