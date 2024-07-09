【灣區新聞】灣區炎熱天氣稍微舒緩 熱浪週三再次回來（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

籠罩著灣區的漫長熱浪，星期一和星期二稍微舒緩，可是頑固的熱浪星期三、四會再次回來，東灣內陸地區最高氣溫會超過華氏100度。

灣區星期一沿海地區有霧，一股低氣壓帶來比較清涼的天氣，星期二的氣溫和星期一差不多，但內陸地區日間氣溫仍達到90度左右。

國家氣象局將酷熱天氣警告暫時調低為酷熱天氣警示，國家氣象局的天氣預報員表示，星期三同一股頑強的高氣壓會再次籠罩灣區，星期三和星期四，內陸城市例如Concord和Livermore，最高氣溫將再次超過100度，星期四更有機會高達106到107度。

氣象局表示，星期二Livermore一帶屬於中等程度炎熱，星期三變成非常炎熱，星期四更熱，部分地區更出現紫色，代表極端炎熱，星期五酷熱的範圍縮小，星期六到星期日，預測一股低氣壓進駐，驅走導致灣區這次漫長熱浪的高氣壓，氣溫會明顯下降。

炎炎夏日，又是暑假，是一家大小去海灘玩的時節，這是一位南灣居民週末去Santa Cruz海灘的所見所聞，到處插著紅旗，上面寫著小心離岸流，有人在水上巡邏，警告泳客不要游得太遠。

灣區許多海灘都有離岸流，會將人扯離海岸到水深的地方，如果大家遇到離岸流，要保持平靜，不要與水流對抗，因為只會浪費氣力，盡量與海灘平行方向游泳，脫離水流的範圍後，慢慢游回岸邊．

當局警告泳客不要在舊金山（三藩市）Ocean Beach游泳，因為有強大的離岸流，而且海灘沒有救生員。

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