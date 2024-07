【灣區新聞】灣區炎熱天氣稍微舒緩 熱浪週三再次回來（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

籠罩著灣區的漫長熱浪,星期一和星期二稍微舒緩,可是頑固的熱浪星期三、四會再次回來,東灣內陸地區最高氣溫會超過華氏100度。

灣區星期一沿海地區有霧,一股低氣壓帶來比較清涼的天氣,星期二的氣溫和星期一差不多,但內陸地區日間氣溫仍達到90度左右。

國家氣象局將酷熱天氣警告暫時調低為酷熱天氣警示,國家氣象局的天氣預報員表示,星期三同一股頑強的高氣壓會再次籠罩灣區,星期三和星期四,內陸城市例如Concord和Livermore,最高氣溫將再次超過100度,星期四更有機會高達106到107度。

氣象局表示,星期二Livermore一帶屬於中等程度炎熱,星期三變成非常炎熱,星期四更熱,部分地區更出現紫色,代表極端炎熱,星期五酷熱的範圍縮小,星期六到星期日,預測一股低氣壓進駐,驅走導致灣區這次漫長熱浪的高氣壓,氣溫會明顯下降。

炎炎夏日,又是暑假,是一家大小去海灘玩的時節,這是一位南灣居民週末去Santa Cruz海灘的所見所聞,到處插著紅旗,上面寫著小心離岸流,有人在水上巡邏,警告泳客不要游得太遠。

灣區許多海灘都有離岸流,會將人扯離海岸到水深的地方,如果大家遇到離岸流,要保持平靜,不要與水流對抗,因為只會浪費氣力,盡量與海灘平行方向游泳,脫離水流的範圍後,慢慢游回岸邊.

當局警告泳客不要在舊金山(三藩市)Ocean Beach游泳,因為有強大的離岸流,而且海灘沒有救生員。

