【灣區新聞】Santa Clara縣染麻疹病患曾到過多處公共場所（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

南灣Santa Clara縣衛生局證實,一名感染麻疹非縣內的成年人,從聖荷西機場搭機之前曾經到過多處公共場所。

Santa Clara縣衛生局表示,這名感染麻疹的成年人,並非居住在Santa Clara縣,患者在7月2日從聖荷西Mineta國際機場搭機離開,但之前一日開始曾經去過多處公共地方,分別是在7月1日早上9點半至11點半,到過位於Los Gatos Blossom Hill Road的Starbucks咖啡店,同日下午6點至10點,去過位於Santa Cruz Water Street的墨西哥餐廳Taqueria Los Pericos,然後到7月2日清晨5點15分至7點30分,在聖荷西Mineta國際機場B客運大樓乘搭西南航空WN 2804號班機。

如果任何人到過上述地點,衛生局建議檢查免疫接種紀錄,查看是否得到有關麻疹的保護,如果是孕婦、嬰兒、免疫系統弱的人,以及未曾接種麻疹疫苗的人,要立即看醫生,監察未來7至21日出現的病徵。

通常感染麻疹的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼、皮膚敏感等,患者在接觸麻疹後,7至21日出現這些病徵,如果出現這些症狀,要立即看醫生。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。