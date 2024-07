【全國新聞】拜登致函國會民主黨人 表示會堅定地競選到底

【KTSF】

總統拜登週一致函給國會民主黨人,表示會堅定地競選到底,並擊敗共和黨參選人特朗普。

儘管民主黨內持續針對拜登總統的健康狀況,以及是否該繼續參選表示疑慮,拜登週一提出強硬反擊,他首先一早就寫信給國會民主黨人表達立場,他在信中寫道:「我要讓你們知道,儘管在媒體上和他處有著各種猜測,我很堅定的承諾,會繼續留在這場比賽,並堅定得跑到最後,以擊敗特朗普。」

週日有數位眾議院民主黨高層領袖告訴黨內的眾院少數黨領袖Hakeem Jeffries,說擔心民主黨會敗選,因此拜登需要下台。

拜登週一則明確表態不會下台,他還呼籲民主黨內團結,拜登在信中還寫道:「如何前進的問題已經廣泛討論了一個多星期,現在是結束的時候,我們只有一份工作,那就是擊敗特朗普,距離民主黨全國代表大會還有42天,距離大選還有119天,任何決心的削弱,或對未來任務的不明確,只會對特朗普有利、對我們有害。」

拜登強調,現在是時候團結起來,作為一個統一的政黨向前邁進,並擊敗特朗普。

拜登發完信之後,隨即打電話到MSNBC的「Morning Joe」節目,說黨內高層的讓位呼聲讓他感到挫折,不過拜登說,不在乎這些大咖怎麼想,這也是拜登競選的策略之一,透過即興沒有腳本的出現,來反駁對他年紀太大的質疑,拜登在節目中表現有活力,但效果如何就見仁見智。

