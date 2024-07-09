【全國新聞】拜登致函國會民主黨人 表示會堅定地競選到底

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總統拜登週一致函給國會民主黨人，表示會堅定地競選到底，並擊敗共和黨參選人特朗普。

儘管民主黨內持續針對拜登總統的健康狀況，以及是否該繼續參選表示疑慮，拜登週一提出強硬反擊，他首先一早就寫信給國會民主黨人表達立場，他在信中寫道：「我要讓你們知道，儘管在媒體上和他處有著各種猜測，我很堅定的承諾，會繼續留在這場比賽，並堅定得跑到最後，以擊敗特朗普。」

週日有數位眾議院民主黨高層領袖告訴黨內的眾院少數黨領袖Hakeem Jeffries，說擔心民主黨會敗選，因此拜登需要下台。

拜登週一則明確表態不會下台，他還呼籲民主黨內團結，拜登在信中還寫道：「如何前進的問題已經廣泛討論了一個多星期，現在是結束的時候，我們只有一份工作，那就是擊敗特朗普，距離民主黨全國代表大會還有42天，距離大選還有119天，任何決心的削弱，或對未來任務的不明確，只會對特朗普有利、對我們有害。」

拜登強調，現在是時候團結起來，作為一個統一的政黨向前邁進，並擊敗特朗普。

拜登發完信之後，隨即打電話到MSNBC的「Morning Joe」節目，說黨內高層的讓位呼聲讓他感到挫折，不過拜登說，不在乎這些大咖怎麼想，這也是拜登競選的策略之一，透過即興沒有腳本的出現，來反駁對他年紀太大的質疑，拜登在節目中表現有活力，但效果如何就見仁見智。

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