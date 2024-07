【全國新聞】白宮承認拜登曾見神經科醫生 否認醫柏金遜症

【有線新聞】

美國總統拜登繼續向民主黨國會議員及傳媒表明不會退選,有傳媒揭發有柏金遜症專家曾多次到訪白宮,發言人只承認拜登曾經見過神經科醫生,否認他接受柏金遜症治療。

面對要求退選呼聲愈來愈高,美國總統拜登連日三管齊下,除了向捐款人發電郵反駁外界批評,他周一去信民主黨國會議員表明立場,並即興致電微軟全國廣播公司的節目,指自己在黨內的支持度仍是最高:「我對精英們感到沮喪,不是指你們,而是黨內的精英,他們應了解更多。若他們認為我不應參選,可跟我一爭。來吧,宣布參選總統,在全國代表大會挑戰我。底線是我們哪裡也不會去,我哪裡也不會去。」

不過拜登去信黨友「表明心跡」短短幾小時後,眾議院軍事委員會的民主黨領袖史密斯發聲明要求拜登盡快退選,指他在電視辯論中的表現令人震驚,美國民眾表明不再視他為連任總統的合適人選,令公開要求他退選的國會議員增至六人。

美國傳媒周一亦報道,根據白宮訪客記錄,沃爾特‧里德國家軍事醫療中心柏金遜症權威醫生坎納德,去年8月至今年3月至少八次到訪白宮,包括今年初與白宮醫生奧康納會面,令拜登的健康問題更受關注。

白宮發言人瓊皮埃爾說:「每年總統接受體檢時,都會見神經科醫生,那就是三次,是嗎,他在任期間,共見過三次神經科醫生。(在白宮還是…)我告訴你,他見過他們三次,這就是我想跟你們說的,可以嗎。總統是否曾接受柏金遜症治療?沒有。他是否正接受柏金遜症治療?不是。他是否正服用柏金遜症的藥物?不是。」

奧康納發聲明指,拜登在年度體檢以外沒有見過神經科醫生,不過有傳媒質疑奧康納與拜登家族關係密切,曾與拜登胞弟有生意往來。

