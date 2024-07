【有線新聞】

美國當局下令檢查波音737飛機的氧氣系統,指在緊急情況時可能無法為乘客供氧。

要檢查的機型是737系列,包括MAX及新世代飛機,涉及逾2600架。聯邦航空管理局指多次接報指製氧器移位,在失壓情況時可能導致無法供應氧氣,每架737飛機約有60個製氧器。

當局指示如有需要便更換,波音早前已通報航空公司檢查,並轉用其他固定製氧器的黏合劑。

