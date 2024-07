【全國新聞】波音就737 Max客機刑事詐欺指控與司法部達認罪協議

【KTSF 張麗月報導】

飛機製造商波音公司針對737 Max客機兩宗致命墜機事件而引發的刑事詐欺指控,已與聯邦司法部達成認罪協議,不過有罹難者家屬的代表律師稱,將要求法官不要接受協議。

聯邦司法部週日晚已向法院提交與波音達成的認罪協議,司法部指出,波音已經同意承認因兩宗737 Max客機空難所引發的一項共謀詐欺政府的刑事指控,這也是波音不斷出現安全失誤後,又一項新的打擊,但認罪協議也讓波音避免了可能產生更嚴重的後果,如果聯邦法官批准接受協議,案件便不需要進入審訊。

根據協議,波音將支付4.87億美元罰款,不過這跟先前墜機受害者家屬希望波音支付的248億罰款相比有很大的差距。

司法部表示,空難罹難者家屬反對這項協議,該協議還規定波音公司必須在政府選擇的獨立監管機構的監督下運作三年。

有法律學者批評,協議沒有站在公眾利益考量,因為罹難者家屬是希望對指控能有公開審訊。

不過聯邦司法部辯護稱,波音同意的處罰是最嚴厲的,控方還贏得其他改進措施,包括對波音的監督,以及要求波音在製造飛機時,在安全性和合規性方面投入更多資金。

目前就看聯邦法官是否批准這項認罪協議,有代表部分罹難者家屬的律師稱,會要求法官否決協議。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。