【灣區新聞】聖荷西有民眾集會 促聯邦政府撥款將捷運延伸至聖荷西市中心

【KTSF 陳程威報導】

聖荷西舉行集會,民選官員、社區領袖與居民呼籲拜登聯邦政府撥款約60億元,用以支持將捷運(BART)延伸至聖荷西市中心。

南灣Diridon Station週二舉行集會,民選官員與社區民眾一起呼籲,聯邦政府提供約60多億元的資金,用以將BART線延伸到Diridon Station。

銜接從聖荷西Berryessa地鐵站和Santa Clara市地鐵站的捷運工程,全長6英里,設有四個地鐵站,這工程耗資127億元,預計在2037年完工,目標是讓Diridon station成為可以媲美紐約中央車站的西部中央車站。

南灣居民已經通過稅收,為這個項目提供了超過45億元的資金,而州府則提供另外的19億元資金。

聖縣縣議員兼矽谷交通局(VTA)董事會主席Cindy Chavez說:「我們的選民投票通過對自己徵稅,因為南灣的選民們非常希望BART可以延伸到這裡,現在我們需要拜登和聯邦運輸部的幫助,我們需要他們加緊處理。」

聖荷西所在的南灣地區,擁有眾多的科技公司,與不斷增長的高技術人才,Urban Community創辦人Gary Dillabough就表示,包括公共交通在內的基礎設施,是矽谷持續吸引人才的關鍵。

Dillabough說:「透過將Diridon站與灣區其他地區連接起來,將幫助科技公司吸引更多的勞動力,從而使他們能夠快速高效地發展。」

據矽谷交通局VTA的數據顯示,這項計劃將會提供75000個工作機會。

本台訪問了已經在Diridon Station生活了約40年的亞裔居民Kathy Sutherland,一起來聽聽她的感受

Kathy說:「當然,Diridon站被提議成為西海岸的真正的中心樞紐,我們需要這個,我們需要高速鐵路,來讓我們快速便捷的到達洛杉磯,我們需要BART從Berryessa延伸到Diridon,以及更遠的地方,我們需要有一個中央車站,就在這裡,BART不僅是Diridon的關鍵一部,還將推動整個地區的發展。」

關於建設花費的時間,以及由此造成的不便,Kathy則表示,當地民眾樂於接受。

Kathy說:「我們知道BART建設,會產生交通之類的影響,但你知道嗎?更大的好處是,我們的未來和整個社區,遠遠超越了造成的不便,有時我們知道需要為社區做點什麼,是的,我們知道這會帶來不便,但我們知道這是值得的。」

而在5月,拜登政府就這項工程發放了其中的5億元資金。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。