【灣區新聞】聖荷西有民眾集會 促聯邦政府撥款將捷運延伸至聖荷西市中心

【KTSF 陳程威報導】

聖荷西舉行集會，民選官員、社區領袖與居民呼籲拜登聯邦政府撥款約60億元，用以支持將捷運（BART）延伸至聖荷西市中心。

南灣Diridon Station週二舉行集會，民選官員與社區民眾一起呼籲，聯邦政府提供約60多億元的資金，用以將BART線延伸到Diridon Station。

銜接從聖荷西Berryessa地鐵站和Santa Clara市地鐵站的捷運工程，全長6英里，設有四個地鐵站，這工程耗資127億元，預計在2037年完工，目標是讓Diridon station成為可以媲美紐約中央車站的西部中央車站。

南灣居民已經通過稅收，為這個項目提供了超過45億元的資金，而州府則提供另外的19億元資金。

聖縣縣議員兼矽谷交通局（VTA）董事會主席Cindy Chavez說：「我們的選民投票通過對自己徵稅，因為南灣的選民們非常希望BART可以延伸到這裡，現在我們需要拜登和聯邦運輸部的幫助，我們需要他們加緊處理。」

聖荷西所在的南灣地區，擁有眾多的科技公司，與不斷增長的高技術人才，Urban Community創辦人Gary Dillabough就表示，包括公共交通在內的基礎設施，是矽谷持續吸引人才的關鍵。

Dillabough說：「透過將Diridon站與灣區其他地區連接起來，將幫助科技公司吸引更多的勞動力，從而使他們能夠快速高效地發展。」

據矽谷交通局VTA的數據顯示，這項計劃將會提供75000個工作機會。

本台訪問了已經在Diridon Station生活了約40年的亞裔居民Kathy Sutherland，一起來聽聽她的感受

Kathy說：「當然，Diridon站被提議成為西海岸的真正的中心樞紐，我們需要這個，我們需要高速鐵路，來讓我們快速便捷的到達洛杉磯，我們需要BART從Berryessa延伸到Diridon，以及更遠的地方，我們需要有一個中央車站，就在這裡，BART不僅是Diridon的關鍵一部，還將推動整個地區的發展。」

關於建設花費的時間，以及由此造成的不便，Kathy則表示，當地民眾樂於接受。

Kathy說：「我們知道BART建設，會產生交通之類的影響，但你知道嗎？更大的好處是，我們的未來和整個社區，遠遠超越了造成的不便，有時我們知道需要為社區做點什麼，是的，我們知道這會帶來不便，但我們知道這是值得的。」

而在5月，拜登政府就這項工程發放了其中的5億元資金。

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