【KTSF 張擎鳳報導】

Walmart面臨一宗集體訴訟,因為被指旗下門市店不當標價。

提出訴訟的是一名俄亥俄州男居民,他表示,在2022年從Walmart購買了十幾樣產品,但在買單時發覺,所有物品都比貨架原定價格高出10至15%。

這宗訴訟亦提到,這種標價和買單價格存在差異的情況,也在其他5個州份的Walmart店發生。

上年一名法官駁回這宗訴訟,表示Walmart有向顧客提供收據,因此在價格上欺騙顧客一事認為無效。

但案件去到位於芝加哥的聯邦上訴法庭,上個星期一位法官裁定,Walmart違反保護消費者條例,因此消費者可以向它提出集體訴訟。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。