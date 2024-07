【財經新聞】包維爾指聯儲局開始考慮在適當時候放寬銀根

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二、週三兩天分別在國會參眾兩院作證,展開每半年一次提交有關貨幣政策的報告,他週二首先在參議院屬下的銀行委員會作證,他指出,當通脹明顯從高峰回落,以及勞工市場依然強勁時,跡象顯示是接近開始減息的時候,但局方仍需要參考更多數據,才有信心決定何時開始減息。

包維爾週二在參議院屬下的銀行委員會作證,他表示,現時採取的限制性緊縮貨幣政策,有助於令到供需得到平衡,對通脹也造成下行壓力。

他指出,過去幾年,通脹已經明顯從高峰回落,但仍然高過局方設定的2%目標,特別是過去兩年,當通脹走向2%目標時,經濟取得明顯進展,勞工市場也已降溫,但依然強勁。

他又說,下一個政策舉動,不大可能會加息,而是局方開始考慮在適當時候開始放寬銀根。

包維爾說:「可能的方向似是,在通脹取得更多進展,以及勞工市場依然強勁之際,適時開始放寬貨幣政策。」

包維爾強調,就業市場放緩之際,代表了可能接近減息的時候,但仍要參考更多數據,才有信心去決定何時開始減息。

