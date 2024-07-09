【財經新聞】包維爾指聯儲局開始考慮在適當時候放寬銀根

July 9, 2024 新聞, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二、週三兩天分別在國會參眾兩院作證，展開每半年一次提交有關貨幣政策的報告，他週二首先在參議院屬下的銀行委員會作證，他指出，當通脹明顯從高峰回落，以及勞工市場依然強勁時，跡象顯示是接近開始減息的時候，但局方仍需要參考更多數據，才有信心決定何時開始減息。

包維爾週二在參議院屬下的銀行委員會作證，他表示，現時採取的限制性緊縮貨幣政策，有助於令到供需得到平衡，對通脹也造成下行壓力。

他指出，過去幾年，通脹已經明顯從高峰回落，但仍然高過局方設定的2%目標，特別是過去兩年，當通脹走向2%目標時，經濟取得明顯進展，勞工市場也已降溫，但依然強勁。

他又說，下一個政策舉動，不大可能會加息，而是局方開始考慮在適當時候開始放寬銀根。

包維爾說：「可能的方向似是，在通脹取得更多進展，以及勞工市場依然強勁之際，適時開始放寬貨幣政策。」

包維爾強調，就業市場放緩之際，代表了可能接近減息的時候，但仍要參考更多數據，才有信心去決定何時開始減息。

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