【灣區新聞】矽谷獲評為全美第六大最具競爭力租屋市場（視頻）

【KTSF】

租房資訊平台RentCafe,將美國科技之都矽谷評為全美第六大最具競爭力的租屋市場,以及加州最具競爭力的租屋市場。

根據租房資訊平台RentCafe最近發布的全國公寓市場半年度報告,在矽谷地區,一個住房出租單位,至少有12個人在競爭想要租下。

在這份報告中,矽谷被列為全國最有競爭力租房市場的第六名,也是加州最有競爭力的租房市場,評分為80.8%。

RentCafe評分的標準,是基於今年1月到3月的五項指標,包括公寓入住率,公寓從空出到租出去所需的平均天數、每個空置單位預期的租戶、續租率,以及新建公寓的空置率。

至於全國的平均競爭力分數為73.4%,加州的得分則為72.6%。

評分越高意味著越難找到出租房子,報告指出,去年矽谷的競爭力分數排第21位,如今躍升為全國第6位,主要有幾個因素,首先最大的因素就是,去年有更多人續簽了房屋租約,矽谷的公寓入住率高達95.1%,因此新的租客要找房子,選擇非常少。

另外,矽谷每個公寓單位空置的平均天數是40天,有54.1%的租客續簽租屋合約。

報告也顯示,矽谷今年沒有推出新興建的公寓庫存。

報告所列入的矽谷城市,主要是聖塔克拉拉縣內主要高科技公司所在之處,包括Palo Alto、Cupertino、Mountain View、Menlo Park、Sunnyvale和聖荷西。

RentCafe分析指出,這一顯著增長主要是由科技行業的反彈推動的,該行業在2022年至2023年面臨經濟挑戰和裁員,如今風投公司大量投資在AI人工智能、網路安全、氣候科技與醫療科技等多個領域,而這些被看好的公司大多都在矽谷,也因此讓矽谷成為熱門的租房地點。

