【有線新聞】

肯塔基州槍擊案,包括槍手在內5人死亡。

警方封鎖現場,案發在肯塔基州弗洛倫斯市,警方周六凌晨近3時接報抵達一處民居,發現屋內7人中槍,當中4人死亡、3人送院,21歲槍手駕車逃避警方追捕,汽車衝出馬路並跌入溝渠,警方指疑犯有槍傷,相信是他自己開槍造成,送院後死亡。

警方指案發時屋主正為兒子舉辦生日派對,估計槍手認識屋內的人,但未被邀請到派對,相信他單獨犯案。

