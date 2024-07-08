【加州新聞】數據指加州大型快餐店時薪提高至20元後 加州流失一萬份工作

【KTSF 朱慧琪報導】

加州工商業聯會（CABIA）提出警告指，加州的大型連鎖快餐店，最低時薪提高到20元，會衝擊就業，州長紐森不認同這個觀點。

《商業內幕》報導，加州工商業聯會在主流媒體《今日美國》賣整版廣告，引述胡佛研究所的數據，聲稱自從紐森在去年9月簽署法案，將大型快餐店時薪提高至20元後，到今年1月，加州流失一萬份工作。

聯會指，紐森此舉令工人與商業受害。

加州就業發展局與美國勞工統計部的數據就顯示，在該期間，未經季節性調節的統計顯示，流失11600份工作，但經過季節性調節後就顯示，在9月到1月期間，餐飲業是增加6千份工作，一般而言冬季期間飲食界的就業會下降，夏天旅遊旺季就會上升。

州長辦公室就指，今年至今，飲食界每個月都增加就業機會，單是紐森簽署法案後，兩個月便增加一萬份工作。

但分析指出，其實在疫情前，餐飲業在夏季旺季前都會出現按年上升的就業機會，這個情況反映業界為旺季做準備。

另一方面，加州的32號提案主張，將加州的最低工資每小時提高到18元。

目前加州的最低時薪水是16元，法案一旦獲得選民表決通過，在2026之前實行，估計會有200萬工人受惠，當中主要是餐廳、雜貨店、零售店、學校及托兒所等行業的人員。

《洛杉磯時報》指出，加州共和黨與商業機構反對這項提案，認為提案會加重公司的負擔，可能導致他們停業。

也有部份反貧窮的團體認為，提案會嚇阻潛在的投資者，不利就業。

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