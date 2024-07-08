【全國新聞】面對外界要求退選 拜登反駁是胡說

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美國總統拜登面對要求退選的壓力持續增加，他反駁是胡說，亦有眾議員相信拜登會做出有利國家的決定。

拜登去到關鍵搖擺州賓夕法尼亞州拉票，和為競選總部人員打氣，提到距離大選還有一百多天，需要競選人員繼續努力幫忙。

連日面對退選壓力的拜登，在一封籌款電郵中駁斥了呼籲他退選的聲音，指是無稽之談。

他參加非裔社群的崇拜時稱，會保障他們的就業、住屋、公義等多方面，強調會繼續團結國家，說：「我們必須再次團結美國，這是我的目標， 是我們要做的事。」

國會內公開要求拜登退選的民主黨眾議員不斷增加，消息稱議員之間正傳閱兩封聯署信，要求拜登退選。

不過亦有議員繼續支持拜登，加州眾議員希夫表示，相信拜登會為國家做正確的事情，說：「那次專訪沒有消除疑慮，他會作出符合國家最大利益的抉擇，他一直以來都這樣做，我相信他這次都一樣。」

不過希夫同意，拜登與前總統特朗普都應該要做認知測試。

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