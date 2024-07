【全國新聞】面對外界要求退選 拜登反駁是胡說

【有線新聞】

美國總統拜登面對要求退選的壓力持續增加,他反駁是胡說,亦有眾議員相信拜登會做出有利國家的決定。

拜登去到關鍵搖擺州賓夕法尼亞州拉票,和為競選總部人員打氣,提到距離大選還有一百多天,需要競選人員繼續努力幫忙。

連日面對退選壓力的拜登,在一封籌款電郵中駁斥了呼籲他退選的聲音,指是無稽之談。

他參加非裔社群的崇拜時稱,會保障他們的就業、住屋、公義等多方面,強調會繼續團結國家,說:「我們必須再次團結美國,這是我的目標, 是我們要做的事。」

國會內公開要求拜登退選的民主黨眾議員不斷增加,消息稱議員之間正傳閱兩封聯署信,要求拜登退選。

不過亦有議員繼續支持拜登,加州眾議員希夫表示,相信拜登會為國家做正確的事情,說:「那次專訪沒有消除疑慮,他會作出符合國家最大利益的抉擇,他一直以來都這樣做,我相信他這次都一樣。」

不過希夫同意,拜登與前總統特朗普都應該要做認知測試。

