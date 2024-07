【灣區新聞】奧克蘭交通罰單數量大幅下降原因是甚麼

【KTSF 朱慧琪報導】

根據數據顯示,自2019年以來,東灣奧克蘭的交通罰單數量大幅下降,原因是甚麼?

根據《舊金山紀事報》引述奧克蘭交通局數據,2019年發出罰單總數量約超過40萬張,到2023年下降至約27萬張,減少了33%,大多數違規行為的罰單數量都有所減少,某些類型的罰單,甚至下降了超過95%。

違例泊車的罰單數量,在2018年至2019年間實際上增加了24%,但是疫情令罰單數量急劇下降,即使2021年罰單數量有所增加,但仍未回到2019年的水平,數字並且一直向下。

奧克蘭交通局發言人Sean Maher表示,罰單數量下降的主要原因,是由於疫情開始時解僱了很多抄牌員。

他說,當時市府面臨潛在的巨額虧損,解僱了所有兼職員工,當中很多人是負責在奧克蘭開罰單。

他又指出,今年較早時候,奧克蘭重新聘用了15名抄牌員,並預計年底前能夠恢復全員滿額。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。