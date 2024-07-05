【灣區新聞】奧克蘭交通罰單數量大幅下降原因是甚麼

【KTSF 朱慧琪報導】

根據數據顯示，自2019年以來，東灣奧克蘭的交通罰單數量大幅下降，原因是甚麼？

根據《舊金山紀事報》引述奧克蘭交通局數據，2019年發出罰單總數量約超過40萬張，到2023年下降至約27萬張，減少了33%，大多數違規行為的罰單數量都有所減少，某些類型的罰單，甚至下降了超過95%。

違例泊車的罰單數量，在2018年至2019年間實際上增加了24%，但是疫情令罰單數量急劇下降，即使2021年罰單數量有所增加，但仍未回到2019年的水平，數字並且一直向下。

奧克蘭交通局發言人Sean Maher表示，罰單數量下降的主要原因，是由於疫情開始時解僱了很多抄牌員。

他說，當時市府面臨潛在的巨額虧損，解僱了所有兼職員工，當中很多人是負責在奧克蘭開罰單。

他又指出，今年較早時候，奧克蘭重新聘用了15名抄牌員，並預計年底前能夠恢復全員滿額。

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