舊金山(三藩市)縣警執行逼遷令時,疑犯不肯離開並向縣警員開槍,事件中沒有人受傷,警方拘捕涉嫌開槍的疑犯。

警方表示,星期三早上收到有人向縣警員開槍的報告,現場是Haight Ashbury區14街夾Buena Vista Way,縣警員當時在執行逼遷令,但疑犯不肯離開,並對著縣警員開了多槍,疑犯將自己封鎖在樓宇裡面。

警方疏散附近居民,拉起封鎖線,又派談判小組與疑犯對話,最後警方拘捕了疑犯,並把他送到醫院接受醫療評估,事件中沒有人受傷。

警方探員取得搜查令,在疑犯家裡搜獲兩把槍械。

