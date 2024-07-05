【灣區新聞】舊金山警方取締Dolores公園一帶出現的Hill Bomb活動

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Dolores公園一帶，近年出現所謂Hill Bomb的活動，一群滑板人士在星期六聚集，高速從斜坡衝下來，吸引群眾圍觀，去年參與活動的人士，和警員發生暴力衝突，為了避免類似事件再度發生，警方警告將調派警力，加強週六在那裡的執法行動。

警方表示，獲悉社交媒體廣傳7月的第一個週末，愛好騎滑板的人士，會在舊金山Dolores公園這裡聚集，依著公園旁的斜坡，可以以每小時30至35英里的高速滑下，該社群稱這活動為「Hill Bomb」。

警方表示，去年的活動中，一些出席民眾除了破壞公物之外，還襲擊路人和警察，過去也還發生有人受傷、死亡的事件。

警方表示，因為這活動背後並沒有主辦人士，而今年在社交媒體發布的也有「會舉行」和「取消」的對立訊息，警方將調派警力到場，確保不會出現非法活動。

舊金山警察局長Bill Scott說「：我們不要見到這個社區被一群人佔領，出現犯罪活動、襲擊警員、公眾、路人、其他開車人士，當這活動進行時，給民眾造成威脅，尤其這是沒有組織和沒有獲得許可，沒有任何規則的活動，這是我們不能夠允許的。」

本台攝影師週五到Dolores公園時，發現已經有鐵欄準備設置，但是警方並不透露是否確實會關閉公園旁邊的道路。

警方也提醒家長，要是孩子涉及犯罪活動，當場會被逮捕。

警察部門也強調，不是反對滑板活動，要是往後有人要主辦正規的滑板活動，警方願意參與和治安與安全有關的對話。

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