【灣區新聞】舊金山警方取締Dolores公園一帶出現的Hill Bomb活動

舊金山Dolores公園一帶,近年出現所謂Hill Bomb的活動,一群滑板人士在星期六聚集,高速從斜坡衝下來,吸引群眾圍觀,去年參與活動的人士,和警員發生暴力衝突,為了避免類似事件再度發生,警方警告將調派警力,加強週六在那裡的執法行動。

警方表示,獲悉社交媒體廣傳7月的第一個週末,愛好騎滑板的人士,會在舊金山Dolores公園這裡聚集,依著公園旁的斜坡,可以以每小時30至35英里的高速滑下,該社群稱這活動為「Hill Bomb」。

警方表示,去年的活動中,一些出席民眾除了破壞公物之外,還襲擊路人和警察,過去也還發生有人受傷、死亡的事件。

警方表示,因為這活動背後並沒有主辦人士,而今年在社交媒體發布的也有「會舉行」和「取消」的對立訊息,警方將調派警力到場,確保不會出現非法活動。

舊金山警察局長Bill Scott說「:我們不要見到這個社區被一群人佔領,出現犯罪活動、襲擊警員、公眾、路人、其他開車人士,當這活動進行時,給民眾造成威脅,尤其這是沒有組織和沒有獲得許可,沒有任何規則的活動,這是我們不能夠允許的。」

本台攝影師週五到Dolores公園時,發現已經有鐵欄準備設置,但是警方並不透露是否確實會關閉公園旁邊的道路。

警方也提醒家長,要是孩子涉及犯罪活動,當場會被逮捕。

警察部門也強調,不是反對滑板活動,要是往後有人要主辦正規的滑板活動,警方願意參與和治安與安全有關的對話。

