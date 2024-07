【灣區新聞】Millbrae市居民7月需決定是否罷免副市長Goodman和市議員Cahalan

【KTSF】

中半島Millbrae市居民可以在7月23日前決定,是否罷免副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan。

據聖荷西水星報報導,這項罷免行動是源於備受爭議的La Quinta Inn and Suites酒店改建項目,San Mateo縣市府有意收購該酒店,用於為無家可歸家庭和長者提供住宿,但有關計劃遭到社區人士反對,並觸發Millbrae市府與San Mateo縣政府的法律訴訟。

去年9月,Millbrae市議會動議去信San Mateo縣政府表達反對聲音,但Cahalan缺席投票,而Goodman則投反對票,之後,有居民發起罷免二人的請願行動。

支持罷免行動的團體在今年3月已取得足夠的選民簽名,把提案列入選票。

Millbrae市府稍早入稟法院,以阻止有關項目,市府指控,這項耗資3300萬元的收購項目,違反一項已行之73年的州憲法,當中要求地方政府在發展、購買、興建或向低收入房屋撥款時,必須取得選民通過。

Goodman稍早接受該報的電話訪問時堅持,他投反對票是對的,Cahalan則沒有發表評論。

