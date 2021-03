【KTSF】

中半島Millbrae市一名涉嫌醉酒駕駛的司機,在El Camino Real撞死一名行人。

案發現場位於South El Camino Real 100號路段,就在Millbrae Avenue附近。

警方表示,周一晚將近10點,一個男人在El Camino Real過馬路時被一輛本田汽車撞倒。

警方指出,事主過馬路的地方並沒有行人過路線,他送院後傷重死亡。

警方拘捕了29歲肇事女司機,她當時有醉酒的跡象,她面對過失殺人和醉酒駕駛的嚴重控罪,San Mateo縣法醫官辦事處尚未公佈死者的身份。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。