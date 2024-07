【灣區走走】探索博物館的ExtraOrdinary特展：從平凡到驚豔的創意旅程

想像一個充滿科學奇蹟與創意的世界,每一個角落都在激發你的好奇心與探索精神。這個地方就是舊金山的探索博物館。近期,這裡正在舉辦一個夏季限定特展——ExtraOrdinary! 在這個特展中,藝術家們將日常生活中的平凡物品,如鞋子、紙板、舊棉線等,經過創意巧思,轉化為令人驚嘆的藝術作品。這些作品不僅展示了藝術的非凡魅力,更啟發人們參與創作與想像的無限可能。 本週「 #灣區走走」假日特別報導,我們來到這個展示科學知識、親身參與動手實驗的創意聖地——探索博物館。這裡是激發創造力的溫床,每一個展品都在呼喚你去探索、去發現、去體驗那份源自於科學與藝術交織的魅力。 立即點擊播放,跟隨我們的鏡頭,一起進入這個充滿驚喜與啟發的奇妙世界! 更多精彩內容與過往節目,請訪問KTSF.COM。

