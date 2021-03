【KTSF】

拜登總統在美國民權歷史上被稱為血腥星期天的周日簽署了行政命令,擴大民眾投票權。

拜登周日簽署的行政命令,要求所有聯邦機構在兩百天內,承交提案推動鼓勵選民登記等,行政命令也包括擴大提早投票及郵寄選票,重新賦予前重刑犯投票權,同時也讓合資格的美國民眾更方便登記投票。

日前眾議院才剛通過為保障選民權利的法案,而周日正是美國民權歷史上被稱為血腥星期天的日子,在1965年的3月7日,阿拉巴馬州警攻擊了和平遊行爭取投票權的民權人士。

