【KTSF 黃恩光報導】

自從疫情期間,年輕人多了上網時間以來,聯邦調查局(FBI)發現針對年輕人的性勒索案件大幅增加。

聯邦調查局舊金山(三藩市)分局局長Robert Tripp說:「歹徒的動機由滿足自己的性慾,轉為金錢勒索,我們看到為了金錢的性勒索案件顯著增加。」

FBI表示,性勒索案件,匪徒的對象是十幾歲的男孩。

Tripp說:「我用”他”這個字,是因為大部分受害人是年輕男性,通常是14到17歲。」

2022年底到今年3月,一年半期間FBI收到一萬多宗性勒索報告,接近13000個受害人。

Tripp說:「最可悲的是其中20名受害人輕生,因為受不了毀滅性的情緒創傷。」

下星期一到星期三晚間新聞,本台會帶來FBI舊金山分局局長的專訪,探討性勒索罪案的趨勢,以及家長如何保護孩子。

