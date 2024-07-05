【灣區新聞】高溫預警延伸到下星期三 聖荷西有無家可歸人士死於酷熱（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

灣區目前處於熱浪中，國家氣象局把高溫預警延伸多一天到下個星期三，而聖荷西則有一個無家可歸人士因為死於酷熱。

聖荷西市長馬漢在社交媒體上宣布，有一名無家可歸人士因為酷熱死亡，他補充這是可以避免的，他說聖荷西正加快建庇護所，不應該讓人們在不安全的環境中，露宿街頭。

馬漢也表示，該市的避暑中心將一直開放到7月9日。

週三打破歷史高溫記錄的有北灣的San Rafael，達到華氏100度，東灣Livermore達到110度。

多數內陸地區週四也還有超過華氏一百度的高溫，但是週四也因為是國慶日假期，多數避暑中心都暫時關閉一天，一些灣區城市，例如東灣的Antioch和北灣的Yountville、St Helena和Healdsburg，因為酷熱和山火風險，而取消了國慶巡遊和煙花表演。

氣象家表示，週四比週三的氣溫稍微下降幾個華氏度，但是在週五將會回升。

從過去週二開始的高溫預警，將延長一天到下週三晚上11點。

而極端山火風險的警告，則延伸到週六晚上9點，受影響的是東灣的山區和Santa Cruz山區。

國家氣象局提醒民眾，不要因為人為因素導致山火，這包括從車輛和機械引發的火花、煙花、煙頭等惹火活動。

氣象局指出，灣區上空的高氣壓，以非常緩慢的速度向東移動，而高壓氣團的後面，也沒有任何東西在推動，所以移動的速度非常緩慢。

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