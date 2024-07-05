【灣區新聞】盛桃接受KPIX新聞專訪 談住家遭FBI調查一事

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奧克蘭（屋崙）市長盛桃週三接受KPIX電視台午間新聞的現場專訪，被問及她的住家遭FBI調查一事，以及與她同住的男友是否涉案等議題，來聽聽盛桃怎麼說。

盛桃住處遭聯邦調查局（FBI）搜索後，曾於上週一出面為自己喊冤，強調自己不是FBI調查的對象，至今案情是否有進展呢？

盛桃說：「（記者：你有沒有和FBI談過話？他們是否明確告訴你，你並未被列入調查？）我不能評論，關於正在進行中的調查，但是我可以分享的是，我不是調查的對象，我沒做錯任何事，我預期將來有機會說得更多，但不是現在，我正全力配合調查，也期待能為自己證明無辜。」

盛桃強調，案情只能去問FBI和聯邦檢察官，她無法回答。

盛桃一再強調，她並非FBI調查對象，那麼與她同住的男友Andre Jones是否跟這次的調查有關？盛桃不予置評。

盛桃說：「Andre是我的伴侶和先生長達十年，我們相愛並互相支持對方，就像多數情侶一樣，這個問題又是關於，已被報導而且跟調查有關，因此我不能評論。」

盛桃甚至不願透露是否與男友討論過有關問題，對於外界質疑男友是否在他的市府有扮演角色，甚至是有拿薪水的顧問？盛桃予以否認。

盛桃說：「那是個很可笑的問題，我實際上昨天才第一次聽到，這當然不是，我已經擔任市議員一段時間，他從來都沒有支薪，那很容易去證實的，他根本極少到我辦公室，有關說法並非事實，只是謠言。」

盛桃表示，不會談論涉及男友Andre Jones的謠言、八卦和影射。

至於FBI同一時間搜查的其它地點，都跟Cal Waste垃圾回收公司、Duong楊姓家族相關的產業。

盛桃說：「（記者：希望你解釋一下和Duong家族關係）作為市長我會跟很多，社區成員和商業東主見面，我會和他們照相，我也會探索他們能幫助本市的方式，那是一個市長的職責，你知道民選官員都是這麼做的，我再強調，如果這是關於調查的問題，你完全是問錯人了。」

記錄顯示，Duong楊姓家族有捐錢給盛桃競選，盛桃也被問到是否會退回這些競選捐款。

盛桃說：「我有看到報導，知道他也捐錢給很多人，我可以告訴你，我有遵守競選規定，競選的規定稱，我們不能接受與其有合約者的捐款，我可以告訴你，我的競選以及在這辦公室，我們都有遵守規定。」

盛桃在訪問中也重申，她不會辭職。

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