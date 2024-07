【灣區新聞】盛桃接受KPIX新聞專訪 談住家遭FBI調查一事

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃週三接受KPIX電視台午間新聞的現場專訪,被問及她的住家遭FBI調查一事,以及與她同住的男友是否涉案等議題,來聽聽盛桃怎麼說。

盛桃住處遭聯邦調查局(FBI)搜索後,曾於上週一出面為自己喊冤,強調自己不是FBI調查的對象,至今案情是否有進展呢?

盛桃說:「(記者:你有沒有和FBI談過話?他們是否明確告訴你,你並未被列入調查?)我不能評論,關於正在進行中的調查,但是我可以分享的是,我不是調查的對象,我沒做錯任何事,我預期將來有機會說得更多,但不是現在,我正全力配合調查,也期待能為自己證明無辜。」

盛桃強調,案情只能去問FBI和聯邦檢察官,她無法回答。

盛桃一再強調,她並非FBI調查對象,那麼與她同住的男友Andre Jones是否跟這次的調查有關?盛桃不予置評。

盛桃說:「Andre是我的伴侶和先生長達十年,我們相愛並互相支持對方,就像多數情侶一樣,這個問題又是關於,已被報導而且跟調查有關,因此我不能評論。」

盛桃甚至不願透露是否與男友討論過有關問題,對於外界質疑男友是否在他的市府有扮演角色,甚至是有拿薪水的顧問?盛桃予以否認。

盛桃說:「那是個很可笑的問題,我實際上昨天才第一次聽到,這當然不是,我已經擔任市議員一段時間,他從來都沒有支薪,那很容易去證實的,他根本極少到我辦公室,有關說法並非事實,只是謠言。」

盛桃表示,不會談論涉及男友Andre Jones的謠言、八卦和影射。

至於FBI同一時間搜查的其它地點,都跟Cal Waste垃圾回收公司、Duong楊姓家族相關的產業。

盛桃說:「(記者:希望你解釋一下和Duong家族關係)作為市長我會跟很多,社區成員和商業東主見面,我會和他們照相,我也會探索他們能幫助本市的方式,那是一個市長的職責,你知道民選官員都是這麼做的,我再強調,如果這是關於調查的問題,你完全是問錯人了。」

記錄顯示,Duong楊姓家族有捐錢給盛桃競選,盛桃也被問到是否會退回這些競選捐款。

盛桃說:「我有看到報導,知道他也捐錢給很多人,我可以告訴你,我有遵守競選規定,競選的規定稱,我們不能接受與其有合約者的捐款,我可以告訴你,我的競選以及在這辦公室,我們都有遵守規定。」

盛桃在訪問中也重申,她不會辭職。

