奧克蘭(屋崙)警局表示,近期有匪徒假冒警察闖進民宅,向民眾索取物品,警方呼籲民眾提高警惕。

奧克蘭警察局表示,最近在東奧克蘭發現了兩起住宅搶劫案,其中一起是身穿便服的嫌犯,自稱是警察,闖入受害人住宅進行搜查,並向受害者索取物品,而面對受害人詢問時,嫌疑人會自稱是奧克蘭警察局(OPD)。

另一起搶劫案,嫌犯在進入民居時自稱警察。

奧克蘭警局提醒民眾,警方搜查住宅時,會穿着警察制服,他們表示,目前正積極進行調查,並向事發地區增派警力。

警方同時鼓勵民眾致電510-238-3326,提供相關資訊。

