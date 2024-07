【KTSF】

3月在舊金山(三藩市)West Portal區導致一個四口家庭死亡的車禍中,面對四項過失殺人重罪起訴的78歲華裔女司機,以15萬元獲保釋出外,地檢處表示,她將在週五首度出庭。

舊金山地檢官謝安宜連同警察局長Bill Scott週二宣布,在經過三個月的調查後,正式起訴78歲的華裔女司機Mary Fong Lau,她面對四項開車過失殺人的重罪控訴。

警方表示,事發後有目擊者表示,司機車速約在時速50-70英里之間,在Ulloa街逆向行駛,沒有煞車跡象,路上也沒有煞車痕跡。

地檢官謝安宜在記者會中表示,汽車沒有機械上的問題,司機也沒有受到酒精或藥物的影響,車禍是司機嚴重過失,和過度高速行駛導致。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。