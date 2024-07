【灣區新聞】半月灣舉行國慶巡遊 吸引不少避暑人潮（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區一些城市也按照每年的傳統,舉行了國慶巡遊,靠海的半月灣,也吸引了不少避暑的人潮。

半月灣的國慶巡遊,雖然在中午舉行,在艷陽下的道路兩旁,還是擠滿了人潮,沿海的這個城市,在熱浪中,也比灣區其他地方沒有那麼炎熱。

今年巡遊的貴賓,是擔任過7任市長、在市議會服務過25年的Naomi Patridge,其他吸引人們目光的,還有乾草堆上的孩童、拖拉機上的巨型狗,也少不了形形色色的老爺車。

觀看遊行的這位居民表示,半月灣的居民中,有一半是在遊行,另外一半在看遊行。

Dave說:「遊行讓我們出外慶祝國慶日,看到很多朋友,也認識很多人,我們來這裡玩得開心。」

Bruce Ong說:「我和太太來參加遊行很多年了,我記得有在遊行中,帶著孩子和狗騎在腳踏車上。」

Gene和Shiree說:「遊行讓人們有機會在一起,在社區中的感覺很好,大家輕鬆的盡情玩樂,我們慶祝國慶,天氣非常完美,大家都在玩樂中,連小狗也慶祝這節日。」

Main Street的一處,也有街會讓人們有得吃,也有得逛。

