【灣區新聞】半月灣舉行國慶巡遊 吸引不少避暑人潮（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區一些城市也按照每年的傳統，舉行了國慶巡遊，靠海的半月灣，也吸引了不少避暑的人潮。

半月灣的國慶巡遊，雖然在中午舉行，在艷陽下的道路兩旁，還是擠滿了人潮，沿海的這個城市，在熱浪中，也比灣區其他地方沒有那麼炎熱。

今年巡遊的貴賓，是擔任過7任市長、在市議會服務過25年的Naomi Patridge，其他吸引人們目光的，還有乾草堆上的孩童、拖拉機上的巨型狗，也少不了形形色色的老爺車。

觀看遊行的這位居民表示，半月灣的居民中，有一半是在遊行，另外一半在看遊行。

Dave說：「遊行讓我們出外慶祝國慶日，看到很多朋友，也認識很多人，我們來這裡玩得開心。」

Bruce Ong說：「我和太太來參加遊行很多年了，我記得有在遊行中，帶著孩子和狗騎在腳踏車上。」

Gene和Shiree說：「遊行讓人們有機會在一起，在社區中的感覺很好，大家輕鬆的盡情玩樂，我們慶祝國慶，天氣非常完美，大家都在玩樂中，連小狗也慶祝這節日。」

Main Street的一處，也有街會讓人們有得吃，也有得逛。

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