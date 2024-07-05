【全國新聞】爆料人指波音明知零件有缺陷仍安裝在飛機上

July 5, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Boeing)

【KTSF 張麗月報導】

波音飛機在2018和2019年分別發生兩宗致命空難，加上今年初阿拉斯加航空一架737 Max9客機發生機艙門在半空脫落事件之後，國會隨即展開對波音及其領導層的調查，同時也觸發爆料人揭露波音的安全漏洞，最近有一位爆料人接受CNN專訪時就指控波音，明知零件有缺陷都安裝在飛機上。

Merle Meyers在波音工作30年，他是波音的質量控制部門經理，他已故的母親也是在波音做檢查員。

自從今年初阿拉斯加航空一架737 MAX9客機的機艙門在半空脫落之後，Meyers就首次接受CNN專訪，特別提到波音的零件處理不當，導致有缺陷不安全的零件安裝在新的飛機上。

他聲稱，波音出現腐敗的質量控制，譬如噴上紅油、不符合標準的報廢零件從波音的Everett廠房，送到Auburn的報廢設施，但Meyers表示，在2015年有一天，一箱有瑕疵的零件從Auburn報廢中心送到Everett廠房，然後這些有缺陷的零件安裝在新的787夢幻客機上，最後交付給航空公司。

Meyers還聲稱，這種做法持續了多年，估計有超過5萬塊零件，避開了波音的質量控制檢查。

公司電郵顯示，Meyers一再向波音的調查團隊指出問題所在，強調有關問題是違反波音的安全規例，但他堅稱調查人員經常沒有執行這些安全規例。

在2022年一份電郵中，Meyers指出，波音調查人員忽視目擊證人的觀察，以及他們作出的辛勤工作，以確保將來乘客和機員的安全，Meyers認為，波音為了賺錢所以這樣做。

Meyers相信，他去年被波音開除，但關注到波音面對的問題仍然存在。

他指出，波音有需要懲罰違反安全守則、危害大眾飛行安全的涉事人員，而最重要就是必須將好壞的零件分開處理。

Meyers說：「我認為他們需要懲罰、開除，違反安全守則和危害大眾安全的人，這是個嚴重問題和核心要求條件，在一個質量控制系統中，就是要將好壞的零件分開處理。」

波音在聲明中表示，公司鼓勵員工發聲，以確保公司的產品安全質素，同時公司也調查所有不當行為的指控，譬如未經授權移動零件，或不當處理文件，公司會致力解決問題和作出改善。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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