【全國新聞】爆料人指波音明知零件有缺陷仍安裝在飛機上

【KTSF 張麗月報導】

波音飛機在2018和2019年分別發生兩宗致命空難,加上今年初阿拉斯加航空一架737 Max9客機發生機艙門在半空脫落事件之後,國會隨即展開對波音及其領導層的調查,同時也觸發爆料人揭露波音的安全漏洞,最近有一位爆料人接受CNN專訪時就指控波音,明知零件有缺陷都安裝在飛機上。

Merle Meyers在波音工作30年,他是波音的質量控制部門經理,他已故的母親也是在波音做檢查員。

自從今年初阿拉斯加航空一架737 MAX9客機的機艙門在半空脫落之後,Meyers就首次接受CNN專訪,特別提到波音的零件處理不當,導致有缺陷不安全的零件安裝在新的飛機上。

他聲稱,波音出現腐敗的質量控制,譬如噴上紅油、不符合標準的報廢零件從波音的Everett廠房,送到Auburn的報廢設施,但Meyers表示,在2015年有一天,一箱有瑕疵的零件從Auburn報廢中心送到Everett廠房,然後這些有缺陷的零件安裝在新的787夢幻客機上,最後交付給航空公司。

Meyers還聲稱,這種做法持續了多年,估計有超過5萬塊零件,避開了波音的質量控制檢查。

公司電郵顯示,Meyers一再向波音的調查團隊指出問題所在,強調有關問題是違反波音的安全規例,但他堅稱調查人員經常沒有執行這些安全規例。

在2022年一份電郵中,Meyers指出,波音調查人員忽視目擊證人的觀察,以及他們作出的辛勤工作,以確保將來乘客和機員的安全,Meyers認為,波音為了賺錢所以這樣做。

Meyers相信,他去年被波音開除,但關注到波音面對的問題仍然存在。

他指出,波音有需要懲罰違反安全守則、危害大眾飛行安全的涉事人員,而最重要就是必須將好壞的零件分開處理。

Meyers說:「我認為他們需要懲罰、開除,違反安全守則和危害大眾安全的人,這是個嚴重問題和核心要求條件,在一個質量控制系統中,就是要將好壞的零件分開處理。」

波音在聲明中表示,公司鼓勵員工發聲,以確保公司的產品安全質素,同時公司也調查所有不當行為的指控,譬如未經授權移動零件,或不當處理文件,公司會致力解決問題和作出改善。

