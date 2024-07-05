【科技新聞】Burlingame高中校報編輯投書批評TikTok禁令侵害言論自由（視頻）

July 5, 2024 新聞, 科技新聞, 華人社區

【KTSF 陳程威報導】

國會參眾兩院在4月通過禁制TikTok法案，總統拜登隨即簽署，Tik Tok在美國年輕人中頗受歡迎，Burlingame High School高中的校報編輯姜怡樺（Jeannine Chiang），日前投書Ethnic Media表示，這項禁令侵害民眾言論自由，削弱年輕人對拜登總統的支持。

國會兩院兩黨在4月份以大比數贊成票通過對TikTok的禁制法案，限令TikTok的中國母公司『字節跳動』在明年1月19日之前出售TikTok，否則就會全面禁止TikTok在美國使用，拜登隨即簽署法案。

由於Tik Tok在美國有超過1.5億的活躍用戶，尤其在年輕人Z世代中廣受歡迎，禁制法案一出便引起廣泛的爭議，Burlingame High的高中校報編輯姜怡樺不久前投書媒體表示，拜登的Tik Tok禁令，侵害了民眾的言論自由，將會影響年輕人對拜登的支持。

姜怡樺說：「我們認為拜登正在制定一個壞政策，尤其是對年輕選民而言，因為我們認為這項政策，尤其是我，一名學生記者，我認為這是關於中美之間的關係，而不是關於應用程式本身。」

她還認為用以限制Tik Tok的國家安全的理由並不充份。

姜怡樺說：「我認為安全問題存在於，我們使用的每一個應用程序，社交媒體，例如臉書、IG，一切都會獲取使用者的信息。」

姜怡樺同時也表示，現在社會大眾對社交媒體存在誤解。

姜怡樺說：「對社交媒體總體而言，就如那些CEO們就常常被問到，這個孩子自殺了，因為平台上的視頻，我們將所有責任集中在一件事上，（但事情的發生）這從來不是單一原因。」

TikTok已經就禁制法案提出法律訴訟，認為他們應該受到美國憲法第一修正案的言論自由保護，他們尋求法庭宣布該法案違反憲法。

這項法案並不是拜登制定，而是國會參眾兩院兩黨共同推動，主要是擔心中國政府從TikTok平台取得美國用戶的敏感數據，對美國國家安全構成威脅。

前國安顧問博明向國會作證時指出：「對中共最大得益是，若允許TikTok繼續營運，像另一中國平台微信繼續營運，那就是向中共送禮，讓中共有能力去操控我們的社會論述與新聞，去審查與壓制或擴大，無數美國人所見到、所閱讀及表達的透過那個社交媒體應用程式。」

有網絡安全專家認為，涉及美國的重要資訊，並不限於核電站或軍事設施，還引申到其他的範疇，比如美國的關鍵基建，不僅是核電站與軍事設施，食品加工、醫藥業、金融行業、銀行、股票中介、教育設施，大學裡正在進行敏感研究的實驗室。

在國會聽證會上，議員曾經指出，TikTok可以監控用戶在手機的每一個輸入，即便是與TikTok無關的輸入，也都會遭到監控。

目前國會議員與管制人員也擔心，TikTok透過內容推薦而散播虛假訊息，尤其是針對以哈戰爭，和美國總統選舉而散播的假消息，此外，未成年人士沉迷使用TikTok等社交媒體所造成的精神心理影響，也受到關注。

在美國通過法案禁止TikTok之前，日本也有國會議員也敦促政府，如果發現TikTok等社交媒體被利用來傳播虛假訊息宣傳，就予以禁止。

最近有消息指出，日本媒體的調查，TikTok的內容存在大量虛假訊息，TikTok被認為很容易顛覆西方世界尤其是年輕人的價值觀、世界觀與人生觀，目前除了美國之外，還有歐盟、英國、法國、澳洲、新西蘭和加拿大等國家，禁止在議會與政府通訊設備中使用TikTok，台灣的數位事務部也把TikTok列為危險產品，對國家安全構成威脅。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*