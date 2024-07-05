【科技新聞】Burlingame高中校報編輯投書批評TikTok禁令侵害言論自由（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

國會參眾兩院在4月通過禁制TikTok法案，總統拜登隨即簽署，Tik Tok在美國年輕人中頗受歡迎，Burlingame High School高中的校報編輯姜怡樺（Jeannine Chiang），日前投書Ethnic Media表示，這項禁令侵害民眾言論自由，削弱年輕人對拜登總統的支持。

國會兩院兩黨在4月份以大比數贊成票通過對TikTok的禁制法案，限令TikTok的中國母公司『字節跳動』在明年1月19日之前出售TikTok，否則就會全面禁止TikTok在美國使用，拜登隨即簽署法案。

由於Tik Tok在美國有超過1.5億的活躍用戶，尤其在年輕人Z世代中廣受歡迎，禁制法案一出便引起廣泛的爭議，Burlingame High的高中校報編輯姜怡樺不久前投書媒體表示，拜登的Tik Tok禁令，侵害了民眾的言論自由，將會影響年輕人對拜登的支持。

姜怡樺說：「我們認為拜登正在制定一個壞政策，尤其是對年輕選民而言，因為我們認為這項政策，尤其是我，一名學生記者，我認為這是關於中美之間的關係，而不是關於應用程式本身。」

她還認為用以限制Tik Tok的國家安全的理由並不充份。

姜怡樺說：「我認為安全問題存在於，我們使用的每一個應用程序，社交媒體，例如臉書、IG，一切都會獲取使用者的信息。」

姜怡樺同時也表示，現在社會大眾對社交媒體存在誤解。

姜怡樺說：「對社交媒體總體而言，就如那些CEO們就常常被問到，這個孩子自殺了，因為平台上的視頻，我們將所有責任集中在一件事上，（但事情的發生）這從來不是單一原因。」

TikTok已經就禁制法案提出法律訴訟，認為他們應該受到美國憲法第一修正案的言論自由保護，他們尋求法庭宣布該法案違反憲法。

這項法案並不是拜登制定，而是國會參眾兩院兩黨共同推動，主要是擔心中國政府從TikTok平台取得美國用戶的敏感數據，對美國國家安全構成威脅。

前國安顧問博明向國會作證時指出：「對中共最大得益是，若允許TikTok繼續營運，像另一中國平台微信繼續營運，那就是向中共送禮，讓中共有能力去操控我們的社會論述與新聞，去審查與壓制或擴大，無數美國人所見到、所閱讀及表達的透過那個社交媒體應用程式。」

有網絡安全專家認為，涉及美國的重要資訊，並不限於核電站或軍事設施，還引申到其他的範疇，比如美國的關鍵基建，不僅是核電站與軍事設施，食品加工、醫藥業、金融行業、銀行、股票中介、教育設施，大學裡正在進行敏感研究的實驗室。

在國會聽證會上，議員曾經指出，TikTok可以監控用戶在手機的每一個輸入，即便是與TikTok無關的輸入，也都會遭到監控。

目前國會議員與管制人員也擔心，TikTok透過內容推薦而散播虛假訊息，尤其是針對以哈戰爭，和美國總統選舉而散播的假消息，此外，未成年人士沉迷使用TikTok等社交媒體所造成的精神心理影響，也受到關注。

在美國通過法案禁止TikTok之前，日本也有國會議員也敦促政府，如果發現TikTok等社交媒體被利用來傳播虛假訊息宣傳，就予以禁止。

最近有消息指出，日本媒體的調查，TikTok的內容存在大量虛假訊息，TikTok被認為很容易顛覆西方世界尤其是年輕人的價值觀、世界觀與人生觀，目前除了美國之外，還有歐盟、英國、法國、澳洲、新西蘭和加拿大等國家，禁止在議會與政府通訊設備中使用TikTok，台灣的數位事務部也把TikTok列為危險產品，對國家安全構成威脅。

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