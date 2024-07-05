【加州新聞】加州財政預算案將撥1,200萬 補償早年遭歧視的非洲裔（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長紐森於週六簽署的2,979億美元加州財政預算案中，當中1,200萬用於支付補償金給合資格的非洲裔市民。

紐森於週末簽署2,979億美元預算案，當中撥出1,200萬，用於補償合資格的非洲裔人士，此舉被視為加州在種族歧視和種族主義方面，補償非洲裔的一個里程碑。

至於金額將用於哪裡，就未有具體說明，當局也沒說明是否會直接支付一大筆錢給受惠者。

州立法機關正考慮多項提議，包括向非洲裔正式道歉，或建立一個機構來管理補償計劃，以及查明被不公平地通過徵用權沒收財產的家庭。

一些反對人士就認為，納稅人不應該為解決很久以前的政策而付出代價。

除了巨額賠償金之外，設立補償機構辦事也十分花錢。

根據州眾議院撥款委員會的估計，設立補償機構每年花費州府300萬至500萬，而當局目前尚未發布實施補償法案的估計成本。

但州參議院撥款委員會表示，單是調查那些聲稱他們的土地因種族歧視而被沒收的家庭申訴，州府可能需要花費數以十萬元計算的開支。

去年秋天柏克萊加州大學政府事務學院所做的民意調查顯示，大多數的加州選民贊成就歷史遺留的問題正式向非洲裔道歉，而只有三分一人贊成支付補償金。

贊成補償的一方認為，補償是正義之舉，但反對者則認為補償難以執行，而且分化社會，如何去公平合理界定受補償的資格將會受到質疑。

此外，加州正面對巨大的財政赤字，如何應對大量湧現的索償個案，也是一個棘手的問題。

在全國範圍，Pew研究中心的民意調查也顯示，大多數美國民眾都反對補償，當中以白人為最多，其次是拉美裔與亞裔，而非洲裔受訪者則普遍贊成補償。

在贊成陣營中，有學者就認為，只有作出補償，才可以解決族裔社群之間財富不平均的問題，因為統計數據顯示，白人每賺100元，非洲裔就只賺90元。

但反對陣營普遍認為，現代的美國民眾，幾乎都是移民或移民後代，不能為150年前發生的事情而負上責任，當中也有不少人認為，美國人辛勤工作，穩步向家庭財富平等邁進並取得進展。

在歷史上，加州從來不是一個奴隸制度的州份，但在1850到1860年期間，曾有人從南方引入2千多名黑奴到加州開礦。

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