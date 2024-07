【加州新聞】加州財政預算案將撥1,200萬 補償早年遭歧視的非洲裔（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長紐森於週六簽署的2,979億美元加州財政預算案中,當中1,200萬用於支付補償金給合資格的非洲裔市民。

紐森於週末簽署2,979億美元預算案,當中撥出1,200萬,用於補償合資格的非洲裔人士,此舉被視為加州在種族歧視和種族主義方面,補償非洲裔的一個里程碑。

至於金額將用於哪裡,就未有具體說明,當局也沒說明是否會直接支付一大筆錢給受惠者。

州立法機關正考慮多項提議,包括向非洲裔正式道歉,或建立一個機構來管理補償計劃,以及查明被不公平地通過徵用權沒收財產的家庭。

一些反對人士就認為,納稅人不應該為解決很久以前的政策而付出代價。

除了巨額賠償金之外,設立補償機構辦事也十分花錢。

根據州眾議院撥款委員會的估計,設立補償機構每年花費州府300萬至500萬,而當局目前尚未發布實施補償法案的估計成本。

但州參議院撥款委員會表示,單是調查那些聲稱他們的土地因種族歧視而被沒收的家庭申訴,州府可能需要花費數以十萬元計算的開支。

去年秋天柏克萊加州大學政府事務學院所做的民意調查顯示,大多數的加州選民贊成就歷史遺留的問題正式向非洲裔道歉,而只有三分一人贊成支付補償金。

贊成補償的一方認為,補償是正義之舉,但反對者則認為補償難以執行,而且分化社會,如何去公平合理界定受補償的資格將會受到質疑。

此外,加州正面對巨大的財政赤字,如何應對大量湧現的索償個案,也是一個棘手的問題。

在全國範圍,Pew研究中心的民意調查也顯示,大多數美國民眾都反對補償,當中以白人為最多,其次是拉美裔與亞裔,而非洲裔受訪者則普遍贊成補償。

在贊成陣營中,有學者就認為,只有作出補償,才可以解決族裔社群之間財富不平均的問題,因為統計數據顯示,白人每賺100元,非洲裔就只賺90元。

但反對陣營普遍認為,現代的美國民眾,幾乎都是移民或移民後代,不能為150年前發生的事情而負上責任,當中也有不少人認為,美國人辛勤工作,穩步向家庭財富平等邁進並取得進展。

在歷史上,加州從來不是一個奴隸制度的州份,但在1850到1860年期間,曾有人從南方引入2千多名黑奴到加州開礦。

