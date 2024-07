【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)Powell街捷運站兇殺案,地檢處週三控告被捕的亞裔男子謀殺罪。

舊金山地檢官謝安宜週三宣佈,地檢處起訴49歲舊金山居民Trevor Belmont,又名Hoak Taing一項謀殺罪,被告將於7月5日提堂。

捷運警察局長表示,被告人是一名無家可歸的亞裔男子。

案情指7月1日晚11點左右,Trevor Belmont涉嫌在Powell捷運站前往Millbrae方向的月台,將一名74歲在月台上等車的女乘客推向駛入車站的列車,受害人頭部撞到列車後,倒卧月台,送院後傷重死亡。

Trevor Belmont當場被捕,目前被關押在舊金山縣監獄。

