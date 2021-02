非裔漢被紐約警員跪壓致死 大陪審團不起訴

【KTSF】

在紐約州被警察跪壓致死的非洲裔男子Daniel Prude案件裁決結果周二出爐,大陪審團決定不起訴任何警員,周二晚有發數百人走上街頭抗議。

紐約羅徹斯特市數百名示威者周二晚在Prude被拘捕的街道上遊行,他們手持”黑人生命寶貴”的橫幅,抗議裁決結果,期間也有示威者發表演說,不滿涉事警員逃脫刑事起訴。

案件發生在去年3月 ,41歲的Prude精神病發作,全身赤裸在大街上行走,警方隨後逮捕了他,並將一個頭套罩在他頭上,跟住再將他強行壓在行人路上,隨後Prude死亡。

警方最初指他死於藥物過量,直至事發時的短片公佈後,在Prude家人的努力下才受到廣泛關注,隨後羅切斯特爆发了抗議活動,導致該市警察局管理層辭職。

在Prude死後兩個月,明尼蘇達州非洲裔George Floyd被白人警員跪頸致死,事件點燃了全國人的怒火,觸發全美國以至世界各地的黑人生命寶貴示威浪潮。

負責Prude案件調查的紐約州司法部長Letitia James指,已經盡最大努力向大陪審團陳述案情,但仍不能說服他們判警員有罪。

示威者Jay Johnson將這宗案件與12歲非洲裔男童Tamir Rice,2014年遭白人警察殺害的事件相提並論,認為除非有正義的審判,否則永遠不會有和平。

而Prude案中,代表7名警員的的律師說,這些警員在事發當晚對Prude採取行動,嚴格按照他們的訓練指引而造成Prude之死,根本原因是他服用了一種叫做PCP的有麻醉作用的致幻類藥物。

