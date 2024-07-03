【全國新聞】包維爾稱美國通脹雖明顯回落但仍然太高 現時不宜減息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾表示，美國的通脹雖然已經明顯回落，但仍然太高，他又說現時不宜減息。

包維爾在葡萄牙出席歐洲央行的貨幣政策會議時指出，美國的通脹近月來雖然已經從頂峰的7%大幅回落，走向2%目標，但現時的通脹仍然太高，因此有需要維持現行的緊縮貨幣政策來保持經濟強勁。

包維爾說︰「通脹已大幅從頂峰7%回落至2.7%，但仍然太高，我們致力將通脹降回2%目標，以支持強勁經濟，有利大眾，今天（週二）聯儲局決策小組成員決定維持利率政策不變，並繼續減持證券，繼續採取緊縮貨幣政策，以保持供需平衡和降低通脹壓力。」

包維爾表示，需要有更多證據證明通脹持續走向2%目標，才有信心開始減息，他預期今年內最多只會減息一次。

聯儲局自2022年3月開始加息來打擊通脹，經過11次加息之後，在過去一年已經暫停加息，維持息口到現在徘徊在5.3厘左右。

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