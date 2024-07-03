【全國新聞】包維爾稱美國通脹雖明顯回落但仍然太高 現時不宜減息

July 3, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾表示，美國的通脹雖然已經明顯回落，但仍然太高，他又說現時不宜減息。

包維爾在葡萄牙出席歐洲央行的貨幣政策會議時指出，美國的通脹近月來雖然已經從頂峰的7%大幅回落，走向2%目標，但現時的通脹仍然太高，因此有需要維持現行的緊縮貨幣政策來保持經濟強勁。

包維爾說︰「通脹已大幅從頂峰7%回落至2.7%，但仍然太高，我們致力將通脹降回2%目標，以支持強勁經濟，有利大眾，今天（週二）聯儲局決策小組成員決定維持利率政策不變，並繼續減持證券，繼續採取緊縮貨幣政策，以保持供需平衡和降低通脹壓力。」

包維爾表示，需要有更多證據證明通脹持續走向2%目標，才有信心開始減息，他預期今年內最多只會減息一次。

聯儲局自2022年3月開始加息來打擊通脹，經過11次加息之後，在過去一年已經暫停加息，維持息口到現在徘徊在5.3厘左右。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*