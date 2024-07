【全國新聞】包維爾稱美國通脹雖明顯回落但仍然太高 現時不宜減息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾表示,美國的通脹雖然已經明顯回落,但仍然太高,他又說現時不宜減息。

包維爾在葡萄牙出席歐洲央行的貨幣政策會議時指出,美國的通脹近月來雖然已經從頂峰的7%大幅回落,走向2%目標,但現時的通脹仍然太高,因此有需要維持現行的緊縮貨幣政策來保持經濟強勁。

包維爾說︰「通脹已大幅從頂峰7%回落至2.7%,但仍然太高,我們致力將通脹降回2%目標,以支持強勁經濟,有利大眾,今天(週二)聯儲局決策小組成員決定維持利率政策不變,並繼續減持證券,繼續採取緊縮貨幣政策,以保持供需平衡和降低通脹壓力。」

包維爾表示,需要有更多證據證明通脹持續走向2%目標,才有信心開始減息,他預期今年內最多只會減息一次。

聯儲局自2022年3月開始加息來打擊通脹,經過11次加息之後,在過去一年已經暫停加息,維持息口到現在徘徊在5.3厘左右。

