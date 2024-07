【灣區新聞】炎夏到海灘玩樂要提防離岸流（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

每年夏季我們有時會聽聞有人在海灘遇溺,或被海浪捲走而失蹤,這個星期正值熱浪,又是暑假和國慶節假期,海灘特別擁擠,本台記者週二到舊金山(三藩市)的Baker海灘看過。

週二中午時分,Baker海灘的停車場已經泊滿了車,本台記者只可以將車停在外面,然後步行進入海灘。

舊金山消防局、國家公園部門,以及海岸巡邏隊負責海岸地區的安全,加州沿岸有很強的離岸流,尤其是舊金山的Ocean Beach,當局呼籲大家不要在這裡游泳,有人試過在水深三呎的地方,就在幾秒間被海浪捲走而失蹤,到海灘玩的時候,不要背對海洋。

消防局這段安全教育短片,示範救援人員如何拯救遇溺的人。

消防部門表示,灣區除了北灣的Stinson海灘有救生員之外,其他海灘都沒有救生員,一旦看見有人遇溺,打911時要清楚講出當事人的位置,並且一直留意當事人在海中的情況。

加州海灘另外一個危險的陷阱,就是會出現sneaker waves,顧名思義偷偷摸摸,突然出現撲上岸的大浪,不了解海洋的人,很難預測什麼時候會出現這種大浪。

事實上,這種危險的浪,會在風和日麗海面平靜時出現,一瞬間就捲走海灘上的人,因此大家到海灘時,要看清楚安全告示,提高警覺。

