【灣區新聞】炎夏到海灘玩樂要提防離岸流（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

每年夏季我們有時會聽聞有人在海灘遇溺，或被海浪捲走而失蹤，這個星期正值熱浪，又是暑假和國慶節假期，海灘特別擁擠，本台記者週二到舊金山（三藩市）的Baker海灘看過。

週二中午時分，Baker海灘的停車場已經泊滿了車，本台記者只可以將車停在外面，然後步行進入海灘。

舊金山消防局、國家公園部門，以及海岸巡邏隊負責海岸地區的安全，加州沿岸有很強的離岸流，尤其是舊金山的Ocean Beach，當局呼籲大家不要在這裡游泳，有人試過在水深三呎的地方，就在幾秒間被海浪捲走而失蹤，到海灘玩的時候，不要背對海洋。

消防局這段安全教育短片，示範救援人員如何拯救遇溺的人。

消防部門表示，灣區除了北灣的Stinson海灘有救生員之外，其他海灘都沒有救生員，一旦看見有人遇溺，打911時要清楚講出當事人的位置，並且一直留意當事人在海中的情況。

加州海灘另外一個危險的陷阱，就是會出現sneaker waves，顧名思義偷偷摸摸，突然出現撲上岸的大浪，不了解海洋的人，很難預測什麼時候會出現這種大浪。

事實上，這種危險的浪，會在風和日麗海面平靜時出現，一瞬間就捲走海灘上的人，因此大家到海灘時，要看清楚安全告示，提高警覺。

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