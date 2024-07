【灣區新聞】熱浪籠罩灣區 VTA宣布免費接載民眾前往避暑中心

【KTSF】

為了協助民眾應對酷熱天氣,聖塔克拉拉縣各地方政府都設置了避暑中心(Cooling Center),南灣交通局(VTA)週二也宣布提供免費乘車服務,給前往避暑中心的民眾。

VTA週二宣布,從週二起一直到這個星期天為止,在縣內所有避暑中心之間往返的VTA公車服務,一律提供民眾免費乘車,歡迎有需要的民眾多加利用。

VTA提醒民眾,高溫可帶來健康風險,民眾可以免費搭乘公車或是輕軌列車,前往各地的避暑中心。

為了因應極高溫度的熱浪來襲,聖塔克拉拉縣府應急管理局在網站列出全縣範圍的避暑中心,提供民眾搜索就近的地點前往避暑,共有超過30處,主要是各城市的圖書館以及社區中心,避暑中心有冷氣開放,也會提供民眾相關資訊。

當局提醒民眾,酷熱可能導致心肌梗塞、熱衰竭、中暑、熱性痙攣、曬傷、長痱子甚至危及生命安全,在熱浪來襲期間,早上10點到晚上8點請到有冷氣的地方休息。

