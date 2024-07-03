【灣區新聞】熱浪籠罩灣區 VTA宣布免費接載民眾前往避暑中心

【KTSF】

為了協助民眾應對酷熱天氣，聖塔克拉拉縣各地方政府都設置了避暑中心（Cooling Center），南灣交通局（VTA）週二也宣布提供免費乘車服務，給前往避暑中心的民眾。

VTA週二宣布，從週二起一直到這個星期天為止，在縣內所有避暑中心之間往返的VTA公車服務，一律提供民眾免費乘車，歡迎有需要的民眾多加利用。

VTA提醒民眾，高溫可帶來健康風險，民眾可以免費搭乘公車或是輕軌列車，前往各地的避暑中心。

為了因應極高溫度的熱浪來襲，聖塔克拉拉縣府應急管理局在網站列出全縣範圍的避暑中心，提供民眾搜索就近的地點前往避暑，共有超過30處，主要是各城市的圖書館以及社區中心，避暑中心有冷氣開放，也會提供民眾相關資訊。

當局提醒民眾，酷熱可能導致心肌梗塞、熱衰竭、中暑、熱性痙攣、曬傷、長痱子甚至危及生命安全，在熱浪來襲期間，早上10點到晚上8點請到有冷氣的地方休息。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。