【全國新聞】拜登辯論表現備受批評 民主黨是否可換人參選

KTSF 張麗月報導

總統拜登自上星期四與共和黨對手、前總統特朗普展開首場總統競選政見辯論之後,由於拜登在當天辯論中的表現備受批評,在過去幾天,民主黨領導層雖然重申支持拜登繼續參選,但私底下他們就擔心,拜登在11月大選中是否能夠撼贏特朗普,究竟在這個時刻,民主黨是否可以換人參選?

美聯社的分析指出,如果民主黨在此時換人參選,有兩個選項可以做,但都不大可能發生,第一個選項就是拜登自願宣布退選,即是他在初選以來,已經取得的所有黨代表票,將會交出來投給在DNC民主黨全國黨代表大會推舉的總統候選人.

第二個選項是,民主黨人在全國代表大會中直接挑戰拜登,在現行規例下,即使已承諾支持拜登的黨代表,都可以不將票投給拜登,因為規例中有一項條款,容許民主黨人憑自己的良心,在代表大會上選擇支持誰.

分析指出,就算拜登肯自動退選並交出代表票,問題是這些黨代表會投票支持誰替代拜登參選仍然不清楚,因此民主黨全國黨代表大會需要更改調整規則.

美聯社記者Leah Askarinam說:「事實是,DNC大會可以在其認為是適當的時候更改規則,全國委員會責任之一,這在共和黨RNC大會亦然,就是在提名過程中調整規則。」

