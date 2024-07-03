【全國新聞】拜登辯論表現備受批評 民主黨是否可換人參選

July 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登自上星期四與共和黨對手、前總統特朗普展開首場總統競選政見辯論之後，由於拜登在當天辯論中的表現備受批評，在過去幾天，民主黨領導層雖然重申支持拜登繼續參選，但私底下他們就擔心，拜登在11月大選中是否能夠撼贏特朗普，究竟在這個時刻，民主黨是否可以換人參選？

美聯社的分析指出，如果民主黨在此時換人參選，有兩個選項可以做，但都不大可能發生，第一個選項就是拜登自願宣布退選，即是他在初選以來，已經取得的所有黨代表票，將會交出來投給在DNC民主黨全國黨代表大會推舉的總統候選人．

第二個選項是，民主黨人在全國代表大會中直接挑戰拜登，在現行規例下，即使已承諾支持拜登的黨代表，都可以不將票投給拜登，因為規例中有一項條款，容許民主黨人憑自己的良心，在代表大會上選擇支持誰．

分析指出，就算拜登肯自動退選並交出代表票，問題是這些黨代表會投票支持誰替代拜登參選仍然不清楚，因此民主黨全國黨代表大會需要更改調整規則．

美聯社記者Leah Askarinam說：「事實是，DNC大會可以在其認為是適當的時候更改規則，全國委員會責任之一，這在共和黨RNC大會亦然，就是在提名過程中調整規則。」

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