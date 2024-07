【灣區新聞】舊金山列治文區Balboa戲院將舉行周星馳電影節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)列治文區即將舉行周星馳電影節。

列治文區的Balboa戲院,將於本月12日到14日的週末,播出七套周星馳的電影。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯說:「周星馳在香港的電影,在香港影壇佔很重要的地位,他的電影對香港的流行文化,對香港人平常講的說話,甚至我們的生活,都有許多的影響,但在美國西岸,對於美國人,或對於不太了解廣東話的人,未必這麼熟悉他的電影,我覺得有一個缺口,我們可以做一個周星馳的電影節,把他的電影介紹給這裡多些人去欣賞。」

這次電影節,由香港駐舊金山經濟貿易辦事處、舊金山市市參事陳詩敏的辦事處,與Balboa戲院合辦。

陳詩敏說:「你自己喜歡周星馳嗎?我非常喜歡周星馳,我最喜歡的周星馳電影是審死官,周星馳飾演很聰明的律師,很搞笑,我很堅持在這戲院播出的電影,是中文的,要讀英文字幕,如果你喜歡周星馳電影的,你會知道他的無厘頭笑話,要用廣東話才能體會。」

主辦地方電影節另外一個目的,就是要支持社區裡的戲院和小商業。

Balboa戲院老闆Adam Bergeron說:「好像突然間大家都出來看電影,並且做許多正常生活的活動,不用多想和考慮,這是疫情以來第一次。」

購票詳情可瀏覽:http://balboamovies.com,戲院也預留少部分免費門票,另外,陳詩敏辦事處也和社區機構合作,派發免費門票給長者和低收入人士。

