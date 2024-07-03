【灣區新聞】舊金山列治文區Balboa戲院將舉行周星馳電影節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）列治文區即將舉行周星馳電影節。

列治文區的Balboa戲院，將於本月12日到14日的週末，播出七套周星馳的電影。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯說：「周星馳在香港的電影，在香港影壇佔很重要的地位，他的電影對香港的流行文化，對香港人平常講的說話，甚至我們的生活，都有許多的影響，但在美國西岸，對於美國人，或對於不太了解廣東話的人，未必這麼熟悉他的電影，我覺得有一個缺口，我們可以做一個周星馳的電影節，把他的電影介紹給這裡多些人去欣賞。」

這次電影節，由香港駐舊金山經濟貿易辦事處、舊金山市市參事陳詩敏的辦事處，與Balboa戲院合辦。

陳詩敏說：「你自己喜歡周星馳嗎？我非常喜歡周星馳，我最喜歡的周星馳電影是審死官，周星馳飾演很聰明的律師，很搞笑，我很堅持在這戲院播出的電影，是中文的，要讀英文字幕，如果你喜歡周星馳電影的，你會知道他的無厘頭笑話，要用廣東話才能體會。」

主辦地方電影節另外一個目的，就是要支持社區裡的戲院和小商業。

Balboa戲院老闆Adam Bergeron說：「好像突然間大家都出來看電影，並且做許多正常生活的活動，不用多想和考慮，這是疫情以來第一次。」

購票詳情可瀏覽：http://balboamovies.com，戲院也預留少部分免費門票，另外，陳詩敏辦事處也和社區機構合作，派發免費門票給長者和低收入人士。

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