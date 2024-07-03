【灣區新聞】Napa縣Calistoga市發生山火 當地居民需疏散

July 3, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Napa County Sheriff's Office)

【KTSF 張擎鳳報導】

北灣Napa縣Calistoga市發生山火，加州消防局已經向該處的民眾發出疏散令，目前火勢有1成受控。

週二早上9點45分左右，北灣Calistoga市發生山火，片段顯示火勢變得猛烈，並且迅速蔓延，濃濃的煙霧升起，加州消防局將這場山火命名為Toll Fire，並且部署了近300名消防員救火。

目前Toll山火已經燒毀了至少50英畝的林地，著火的地點在Helena山腳，以及29號高速公路一帶，因此消防局已經向Napa縣兩個地區的民眾發出疏散令，有114人受到影響。

第一個地區包括的範圍有Lake County高速公路北面、南面和東面，和Palisades路西行線。

第二個地區的範圍包括29號高速公路南面夾Oat Hill路，以及Old Lawley Toll路。

與此同時，加州消防局表示，Toll山火正在向西南方向移動，並且影響了Sonoma縣Santa Rosa市東部。

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