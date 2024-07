【灣區新聞】Napa縣Calistoga市發生山火 當地居民需疏散

【KTSF 張擎鳳報導】

北灣Napa縣Calistoga市發生山火,加州消防局已經向該處的民眾發出疏散令,目前火勢有1成受控。

週二早上9點45分左右,北灣Calistoga市發生山火,片段顯示火勢變得猛烈,並且迅速蔓延,濃濃的煙霧升起,加州消防局將這場山火命名為Toll Fire,並且部署了近300名消防員救火。

目前Toll山火已經燒毀了至少50英畝的林地,著火的地點在Helena山腳,以及29號高速公路一帶,因此消防局已經向Napa縣兩個地區的民眾發出疏散令,有114人受到影響。

第一個地區包括的範圍有Lake County高速公路北面、南面和東面,和Palisades路西行線。

第二個地區的範圍包括29號高速公路南面夾Oat Hill路,以及Old Lawley Toll路。

與此同時,加州消防局表示,Toll山火正在向西南方向移動,並且影響了Sonoma縣Santa Rosa市東部。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。