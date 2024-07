【灣區新聞】灣區熱浪將持續到下週二 高溫風險達至四級（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國家氣象局發布危險酷熱天氣警告,灣區目前正處於熱浪中,警告將一直持續到下個星期二,氣象局甚至警告,這次可致命的破紀錄熱浪持續時間長,是異常危險的情況。

國家氣象局在社交平台發出警告,這次的熱浪對民眾的高溫風險達至四級,屬於極端危險的水平,氣象局指出,這次可致命的破紀錄熱浪,持續時間長,是異常危險的情況,導致民眾出現可致命的中暑或熱衰竭等急症的風險上升。

畫面中紅色地帶的危險酷熱天氣警告將持續到下星期二,高溫會在華氏90多到約110度,至於包括如舊金山的橙色地帶,高溫警示將持續到星期四,高溫介於80多至90多度,一些沿海和高海拔地區,在晚間會稍微下降。

氣象局提醒民眾,不要把孩童或寵物留在車中,也應該限制在下午和傍晚的戶外活動,並要多喝水和乘涼,而需要帶狗散步的人,也應該知道灼熱的地面可以燒傷寵物的腳,所以可以考慮给狗兒穿靴子。

在畫面中的紅色地帶也處於紅色山火危險警告,一直到週五清晨5點,這些地方包括北灣內陸地區、東灣山區和Santa Cruz山區。

但是灣區一些沿著海灣的低窪地區,因為有天文潮汐現象,也可能出現淹水,這包括舊金山海灣和San Pablo海灣的地帶,沿海地區的淹水警示,將一直到週三晚上11點。

而灣區空氣素質管理局也宣布,除了週二,週三繼續是愛惜空氣日,地面臭氧水平高,對孩童、年長人士,還有呼吸和心臟疾病的人尤其有害。

當局提示民眾,應該避免在最炎熱的時段進行戶外活動,民眾也可以有幫助改善空氣素質的方法,例如居家工作、乘坐公共交通工具等減少開車的方法。

