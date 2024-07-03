【灣區新聞】舊金山散房居民表示酷熱難擋 佩斯金提議為住戶裝空調（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

熱浪襲擊灣區，舊金山（三藩市）散房居民表示酷熱難擋，佩斯金表示，將會提議為SRO住戶安裝冷氣空調。

國家氣象局在週二中午對灣區大部份地區發出危險酷熱天氣警報，該警報將會持續到下週二晚間，舊金山屬於地中海氣候，受到附近海洋洋流影響，夏季一向都較為涼爽，但這次也遭到熱浪衝擊，舊金山華埠週二的氣溫就達到華氏86度。

華埠SRO散房住戶普遍人數較多，缺少冷氣空調設施。

本台走訪了住在SRO單位的住戶，小玲是一位新移民，與兩個孩子一起，住在舊金山的SRO中。

小玲說：「在散房，因為只有一個窗，空氣不流通，所以天氣熱的時候會覺得很焗，很辛苦。」

小玲也表示，由於地方以及舊金山平時氣候的關係，因此自己的房間內，並沒有風扇等降溫設備。

小玲說：「但是舊金山熱起來的話，時間不是很長，但是有非常的熱，那我就只能打開門，讓兩邊可以通風。」

但她同時也表示由於房外，是公共設施，所以這個通風設施也不一定可以奏效。

小玲說：「我希望政府可以多點關注，我們這些低收入的散房家庭，居住環境很惡劣，小朋友又小，他們的成長環境又差，希望政府可以給多一點住房機會，給我們低收入散房家庭。」

負責外展的華協職員蔣苑芬向本台表示，位於Washington街上的這個SRO公寓，每層樓住了約20-30個家庭，其中7-8個家庭共用一個洗手間，而洗手間裡面只有一扇窗戶，並沒有排氣扇等通風設施，同時頂樓的住戶也反映週二非常炎熱。

市議會主席佩斯金表示，包括華埠圖書館在內，舊金山市開放了許多避暑設施，但他同時也希望按照UMB模式為SRO住房安裝空調。

佩斯金說：「我會在舊金山展開一項計劃，提供無息貸款給SRO的住戶，家庭協會裝置這些樓宇所需的冷氣空調系統，以便人們住的舒適、沒有危險。」

佩斯金同時表示，氣候變遷，影響舊金山的氣候，因此種植更多樹木也是緩解極端氣候的方法之一，早先舊金山從聯邦獲得了1200萬資金用以種植樹木。

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