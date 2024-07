【灣區新聞】舊金山散房居民表示酷熱難擋 佩斯金提議為住戶裝空調（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

熱浪襲擊灣區,舊金山(三藩市)散房居民表示酷熱難擋,佩斯金表示,將會提議為SRO住戶安裝冷氣空調。

國家氣象局在週二中午對灣區大部份地區發出危險酷熱天氣警報,該警報將會持續到下週二晚間,舊金山屬於地中海氣候,受到附近海洋洋流影響,夏季一向都較為涼爽,但這次也遭到熱浪衝擊,舊金山華埠週二的氣溫就達到華氏86度。

華埠SRO散房住戶普遍人數較多,缺少冷氣空調設施。

本台走訪了住在SRO單位的住戶,小玲是一位新移民,與兩個孩子一起,住在舊金山的SRO中。

小玲說:「在散房,因為只有一個窗,空氣不流通,所以天氣熱的時候會覺得很焗,很辛苦。」

小玲也表示,由於地方以及舊金山平時氣候的關係,因此自己的房間內,並沒有風扇等降溫設備。

小玲說:「但是舊金山熱起來的話,時間不是很長,但是有非常的熱,那我就只能打開門,讓兩邊可以通風。」

但她同時也表示由於房外,是公共設施,所以這個通風設施也不一定可以奏效。

小玲說:「我希望政府可以多點關注,我們這些低收入的散房家庭,居住環境很惡劣,小朋友又小,他們的成長環境又差,希望政府可以給多一點住房機會,給我們低收入散房家庭。」

負責外展的華協職員蔣苑芬向本台表示,位於Washington街上的這個SRO公寓,每層樓住了約20-30個家庭,其中7-8個家庭共用一個洗手間,而洗手間裡面只有一扇窗戶,並沒有排氣扇等通風設施,同時頂樓的住戶也反映週二非常炎熱。

市議會主席佩斯金表示,包括華埠圖書館在內,舊金山市開放了許多避暑設施,但他同時也希望按照UMB模式為SRO住房安裝空調。

佩斯金說:「我會在舊金山展開一項計劃,提供無息貸款給SRO的住戶,家庭協會裝置這些樓宇所需的冷氣空調系統,以便人們住的舒適、沒有危險。」

佩斯金同時表示,氣候變遷,影響舊金山的氣候,因此種植更多樹木也是緩解極端氣候的方法之一,早先舊金山從聯邦獲得了1200萬資金用以種植樹木。

