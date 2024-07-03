【灣區新聞】舊金山一家四口死亡車禍 肇事七旬華裔女司機被控四項重罪

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舊金山（三藩市）地檢官謝安宜週二宣布，針對今年3月發生在舊金山West Portal導致一家四口死亡的致命車禍，對開車的78歲華裔女司機提出四項重罪起訴。

舊金山警察局長Bill Scott和舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週二共同宣布對於這起車禍的調查結果，涉嫌在今年3月16日，於West Portal開車撞死一家四口的華裔女司機Mary Fong Lau，將面臨四項車輛過失殺人重罪起訴，警方也取得對Lau女士的逮捕令，正與她的律師協調將她拘留。

警方表示，調查結果沒有發現任何證據，顯示有機械故障或損壞，而檢方則指出，為了要排除任何可能的醫療因素，或是其他因素導致這起車禍，調查的時間花得比較久。

這起悲劇發生在3月16日中午時分，Diego Cardoso de Oliveira帶著妻子和一對子女，在Ulloa Street和Lennox Way路口等公車，準備去動物園，不料被Mary Fong Lau所開的一輛SUV撞上，Diego和兩歲的兒子當場死亡，他的妻子和他們的嬰兒則受傷送院，妻子在送院後隔天不治，嬰兒也在3月20日死亡。

事發後有目擊者表示，司機車速約在時速50-70英里之間，在Ulloa街逆向行駛，沒有煞車跡象，路上也沒有煞車痕跡。

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