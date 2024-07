【灣區新聞】舊金山一家四口死亡車禍 肇事七旬華裔女司機被控四項重罪

【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜週二宣布,針對今年3月發生在舊金山West Portal導致一家四口死亡的致命車禍,對開車的78歲華裔女司機提出四項重罪起訴。

舊金山警察局長Bill Scott和舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週二共同宣布對於這起車禍的調查結果,涉嫌在今年3月16日,於West Portal開車撞死一家四口的華裔女司機Mary Fong Lau,將面臨四項車輛過失殺人重罪起訴,警方也取得對Lau女士的逮捕令,正與她的律師協調將她拘留。

警方表示,調查結果沒有發現任何證據,顯示有機械故障或損壞,而檢方則指出,為了要排除任何可能的醫療因素,或是其他因素導致這起車禍,調查的時間花得比較久。

這起悲劇發生在3月16日中午時分,Diego Cardoso de Oliveira帶著妻子和一對子女,在Ulloa Street和Lennox Way路口等公車,準備去動物園,不料被Mary Fong Lau所開的一輛SUV撞上,Diego和兩歲的兒子當場死亡,他的妻子和他們的嬰兒則受傷送院,妻子在送院後隔天不治,嬰兒也在3月20日死亡。

事發後有目擊者表示,司機車速約在時速50-70英里之間,在Ulloa街逆向行駛,沒有煞車跡象,路上也沒有煞車痕跡。

