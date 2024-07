【灣區新聞】舊金山Powell街捷運站兇殺案 死者任職酒店接線生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Powell街捷運站發生兇殺案,一個男人週一深夜時分,將一個正在等車的74歲女乘客推向列車導致女乘客死亡,警方拘捕了涉案疑犯。

捷運證實週一晚11點左右,Powell站一列前往Millbrae方向的列車撞倒一個在月台上的女乘客,警方後來根據目擊者的資料,拘捕了一個49歲男人,他涉嫌故意將女乘客推出去。

捷運警察局長Kevin Franklin說:「我們最終拘捕了他,根據調查他涉嫌兇殺,這人故意推受害人向一列正抵達Powell站月台的列車,非常不幸,但這是極為罕見的案件。」

捷運證實74歲女死者名叫Corazon Dandan,根據《舊金山紀事報》的報導,受害人在舊金山Westin St. Francis酒店任職接線生,週一晚下班後到Powell街捷運站等車返回Daly City,警方仍在調查匪徒行兇的原因。

有乘客表示,這種事防不勝防,只可以自己小心一點。

乘客Jan Gandy說:「我到過紐約,聽過這種事情,我通常會遠離月台邊緣,直至列車到站,但我們應該不要這樣做,這是隨機發生的事,我們要自己保護自己。」

疑犯是49歲男人Trevor Belmont,他被關押在舊金山縣監獄,面對謀殺以及嚴重傷害長者的控罪。

