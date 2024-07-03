【灣區新聞】舊金山Powell街捷運站兇殺案 死者任職酒店接線生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Powell街捷運站發生兇殺案，一個男人週一深夜時分，將一個正在等車的74歲女乘客推向列車導致女乘客死亡，警方拘捕了涉案疑犯。

捷運證實週一晚11點左右，Powell站一列前往Millbrae方向的列車撞倒一個在月台上的女乘客，警方後來根據目擊者的資料，拘捕了一個49歲男人，他涉嫌故意將女乘客推出去。

捷運警察局長Kevin Franklin說：「我們最終拘捕了他，根據調查他涉嫌兇殺，這人故意推受害人向一列正抵達Powell站月台的列車，非常不幸，但這是極為罕見的案件。」

捷運證實74歲女死者名叫Corazon Dandan，根據《舊金山紀事報》的報導，受害人在舊金山Westin St. Francis酒店任職接線生，週一晚下班後到Powell街捷運站等車返回Daly City，警方仍在調查匪徒行兇的原因。

有乘客表示，這種事防不勝防，只可以自己小心一點。

乘客Jan Gandy說：「我到過紐約，聽過這種事情，我通常會遠離月台邊緣，直至列車到站，但我們應該不要這樣做，這是隨機發生的事，我們要自己保護自己。」

疑犯是49歲男人Trevor Belmont，他被關押在舊金山縣監獄，面對謀殺以及嚴重傷害長者的控罪。

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