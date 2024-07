【灣區新聞】聖荷西市長支持改革47號提案 希望納入罪犯強制接受治療的條文（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

今年11月的選舉中,加州選民有機會就如何改革加州47號提案表決,選民有可能可以從兩項改革提案中選擇,支持改革47號提案的聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示,希望提案會包括罪犯強制接受治療的條文。

加州選民在2014年通過的47號提案,將950元以下犯罪由重罪降為輕罪,但是近年來猖獗的盜竊活動,使得越來越多人反對47號提案。

目前有一項修改47提案的新提案,因收集到足夠選民簽名,已確定會放上11月的選票,其中包括有三次偷竊記錄的罪犯可以面對重罪的指控,而偷竊超過5萬元的人,還會有加重的指控,也有針對共同進行盜竊罪的新法例。

州長聯同州議會兩院領袖週一宣佈提出另一項提案,以打擊偷竊和芬太尼危機,也包括要修改47號提案,這項提案需要在州議會過關才可放上11月選票。

聖荷西市長馬漢表示,這兩項提案中,都會加重盜賊的刑罰,因為很多屢次犯罪的盜賊,也都有如嗜毒、需要治療的問題,其中已肯定會在選票上出現的提案,除有數十萬選民簽名支持,還獲得一些地檢官支持,提案建議屢次犯罪的罪犯要接受治療,否則將面臨監禁。

紐森的提案則建議對毒販,特別在毒品中參入芬太尼的人,面對重罪的指控,而重犯又導致有人死亡的話,將面對謀殺控罪,而對屢次犯罪的盜賊,要是三年內三次犯罪,將面對三年監禁,但是這個提案卻還沒有包括強制性治療的條文。

馬漢表示,在47號提案實施之前,一些囚犯表示,在監獄中強制接受治療,給他們有戒毒和改善生活的的機會,在47號提案之後,接受治療的人減少,他希望目前在商討的紐森提案,也會有強制性要罪犯接受治療的條文。

馬漢說:「我們看到確實有許多人在我們的街上死去,是因為沒有給幫助他們的治療服務,他們有些是拒絕服務,但是看到人們死在我們的街上,既沒有同情心、也不進步。」

馬漢表示,加州議會將在週三就紐森的改革提案表決。

有批評者,包括加州一些縣警工會指,紐森的提案,較已確定放上選票,獲大批選民支持的提案弱,而且效果也會較差,這時才提出來,似乎只是玩政治把戲,阻礙另一項提案獲通過。

要是最終兩項改革提案,放上11月選票,又都獲得通過的話,得票較高的將生效。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。