【灣區新聞】聖荷西市長支持改革47號提案 希望納入罪犯強制接受治療的條文（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

今年11月的選舉中，加州選民有機會就如何改革加州47號提案表決，選民有可能可以從兩項改革提案中選擇，支持改革47號提案的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，希望提案會包括罪犯強制接受治療的條文。

加州選民在2014年通過的47號提案，將950元以下犯罪由重罪降為輕罪，但是近年來猖獗的盜竊活動，使得越來越多人反對47號提案。

目前有一項修改47提案的新提案，因收集到足夠選民簽名，已確定會放上11月的選票，其中包括有三次偷竊記錄的罪犯可以面對重罪的指控，而偷竊超過5萬元的人，還會有加重的指控，也有針對共同進行盜竊罪的新法例。

州長聯同州議會兩院領袖週一宣佈提出另一項提案，以打擊偷竊和芬太尼危機，也包括要修改47號提案，這項提案需要在州議會過關才可放上11月選票。

聖荷西市長馬漢表示，這兩項提案中，都會加重盜賊的刑罰，因為很多屢次犯罪的盜賊，也都有如嗜毒、需要治療的問題，其中已肯定會在選票上出現的提案，除有數十萬選民簽名支持，還獲得一些地檢官支持，提案建議屢次犯罪的罪犯要接受治療，否則將面臨監禁。

紐森的提案則建議對毒販，特別在毒品中參入芬太尼的人，面對重罪的指控，而重犯又導致有人死亡的話，將面對謀殺控罪，而對屢次犯罪的盜賊，要是三年內三次犯罪，將面對三年監禁，但是這個提案卻還沒有包括強制性治療的條文。

馬漢表示，在47號提案實施之前，一些囚犯表示，在監獄中強制接受治療，給他們有戒毒和改善生活的的機會，在47號提案之後，接受治療的人減少，他希望目前在商討的紐森提案，也會有強制性要罪犯接受治療的條文。

馬漢說：「我們看到確實有許多人在我們的街上死去，是因為沒有給幫助他們的治療服務，他們有些是拒絕服務，但是看到人們死在我們的街上，既沒有同情心、也不進步。」

馬漢表示，加州議會將在週三就紐森的改革提案表決。

有批評者，包括加州一些縣警工會指，紐森的提案，較已確定放上選票，獲大批選民支持的提案弱，而且效果也會較差，這時才提出來，似乎只是玩政治把戲，阻礙另一項提案獲通過。

要是最終兩項改革提案，放上11月選票，又都獲得通過的話，得票較高的將生效。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。