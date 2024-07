【全國新聞】聯邦最高法院裁定特朗普享有部份免受刑事檢控豁免權（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

究竟身為總統,是否可以享有絕對豁免權免受刑事檢控呢?聯邦最高法院週一作出裁決。

本案源自2021年1月6日國會大樓衝擊事件,前總統特朗普被控涉嫌推翻2020年大選結果,但特朗普提出上訴,聲稱總統應該享有絕對豁免權,免受刑事檢控,結果聯邦最高法院週一以6比3票數裁定,特朗普可以享有部份豁免權,就是在履行總統職責的官方行動時,特朗普可以享有豁免權,但如果身為平民時,特朗普就不可以享有豁免權。

至於如何界定哪些行動符合資格屬於官方,哪些不屬於官方,最高法院就將這個部份的審訊,發還由下級法庭來決定。

分析指出,今次裁決可能會將特朗普這宗案件進一步推遲審訊,也有機會將案件押後到11月大選之後才開審。

前聯邦助理檢控官Elie Honig說:「本案特別檢察官Jack Smith的聯邦訴訟關於顛覆選舉結果,現發還地區法庭審判,召開聆訊以決定官職的界定,這本身就是有申訴性

在代表大多數裁決意見的首席大法官John Roberts,同意特朗普團隊所提出容許檢控官審視過去的行動,足以損害總統去履行職責。

今次以保守派佔多數的6比3票數裁決中,代表自由派的大法官Sonia Sotomayor在撰寫不同意見時指出,今次裁決可能導致噩夢般的情況出現,她表示,任由總統違反法律、濫用職權謀取個人利益、利用職權作惡、因為如果他知道,有朝一日可能面對違法起訴的話,他可能不會肆無忌憚犯法,這就是今天多數大法官的裁決意見。

