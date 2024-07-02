【全國新聞】聯邦最高法院裁定特朗普享有部份免受刑事檢控豁免權（視頻）

July 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

究竟身為總統，是否可以享有絕對豁免權免受刑事檢控呢？聯邦最高法院週一作出裁決。

本案源自2021年1月6日國會大樓衝擊事件，前總統特朗普被控涉嫌推翻2020年大選結果，但特朗普提出上訴，聲稱總統應該享有絕對豁免權，免受刑事檢控，結果聯邦最高法院週一以6比3票數裁定，特朗普可以享有部份豁免權，就是在履行總統職責的官方行動時，特朗普可以享有豁免權，但如果身為平民時，特朗普就不可以享有豁免權。

至於如何界定哪些行動符合資格屬於官方，哪些不屬於官方，最高法院就將這個部份的審訊，發還由下級法庭來決定。

分析指出，今次裁決可能會將特朗普這宗案件進一步推遲審訊，也有機會將案件押後到11月大選之後才開審。

前聯邦助理檢控官Elie Honig說：「本案特別檢察官Jack Smith的聯邦訴訟關於顛覆選舉結果，現發還地區法庭審判，召開聆訊以決定官職的界定，這本身就是有申訴性

在代表大多數裁決意見的首席大法官John Roberts，同意特朗普團隊所提出容許檢控官審視過去的行動，足以損害總統去履行職責。

今次以保守派佔多數的6比3票數裁決中，代表自由派的大法官Sonia Sotomayor在撰寫不同意見時指出，今次裁決可能導致噩夢般的情況出現，她表示，任由總統違反法律、濫用職權謀取個人利益、利用職權作惡、因為如果他知道，有朝一日可能面對違法起訴的話，他可能不會肆無忌憚犯法，這就是今天多數大法官的裁決意見。

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