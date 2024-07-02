【灣區新聞】Patelco信用合作社受勒索軟件攻擊 近50萬客戶受影響（視頻）

July 2, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區第三大的信用合作社Patelco Credit Union受到勒索軟件攻擊，導致多項銀行服務暫停，接近50萬客戶受影響。

總部位於東灣Dublin的Patelco Credit Union信用合作社總裁Erin Mendez發電郵給客戶，表示在6月29號星期六，該公司發生嚴重網絡安全事故，公司需要暫停多項銀行服務應對，包括網上銀行、流動應用程式，以及電話服務中心，網上轉帳，例如Zelle、自動電子轉帳、查詢帳戶餘額、電子付款等暫停，以及提款卡和信用卡交易也受到限制。

週一本台記者去了位於中半島San Bruno的Patelco分行，一位受到網絡安全事故影響的顧客表示，週一只可以提取最多500元。

男顧客Adrian表示：「基本上，他們將所有交易限制在500元，如果提款機能夠使用的話，你可以取1千元，但他們的銀行系統還是有問題。」

他表示，這次事故將可能導致他延遲繳費。

Adrian說：「這限制了我能提取的錢，我可能會遲付一些費用，或無法付款，但這並沒有給我帶來太多不便。」

本地KRON電視台報導，Patelco發言人表示，今次是受到勒索軟件攻擊，對顧客造成不便深感歉意。

Patelco表示，自週六起便和一間網絡保安公司合作應對，和盡快恢復網上服務，但目前未知何時可以解決。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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