【灣區新聞】Patelco信用合作社受勒索軟件攻擊 近50萬客戶受影響（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區第三大的信用合作社Patelco Credit Union受到勒索軟件攻擊,導致多項銀行服務暫停,接近50萬客戶受影響。

總部位於東灣Dublin的Patelco Credit Union信用合作社總裁Erin Mendez發電郵給客戶,表示在6月29號星期六,該公司發生嚴重網絡安全事故,公司需要暫停多項銀行服務應對,包括網上銀行、流動應用程式,以及電話服務中心,網上轉帳,例如Zelle、自動電子轉帳、查詢帳戶餘額、電子付款等暫停,以及提款卡和信用卡交易也受到限制。

週一本台記者去了位於中半島San Bruno的Patelco分行,一位受到網絡安全事故影響的顧客表示,週一只可以提取最多500元。

男顧客Adrian表示:「基本上,他們將所有交易限制在500元,如果提款機能夠使用的話,你可以取1千元,但他們的銀行系統還是有問題。」

他表示,這次事故將可能導致他延遲繳費。

Adrian說:「這限制了我能提取的錢,我可能會遲付一些費用,或無法付款,但這並沒有給我帶來太多不便。」

本地KRON電視台報導,Patelco發言人表示,今次是受到勒索軟件攻擊,對顧客造成不便深感歉意。

Patelco表示,自週六起便和一間網絡保安公司合作應對,和盡快恢復網上服務,但目前未知何時可以解決。

